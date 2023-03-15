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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

فولكس فاجن تتوسع في المركبات الكهربائية على الرغم من الاستثمار بالوقود الإلكتروني

صدى البلد

تعتبر المركبات الكهربائية ذات أولوية لمجموعة فولكس فاجن، على الرغم من الاستثمار في الوقود الإلكتروني.

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة فولكس فاجن، أوليفر بلوم، إنه "ليس للنقاش" أن المركبات الكهربائية هي "المستقبل" ، مع اهتمام الشركة بالوقود الإلكتروني الصناعي الذي ينشأ من الرغبة في توفير حل أكثر مراعاة للبيئة لسيارات الاحتراق الموجودة بالفعل على الطريق.

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فولكس فاجن تتوسع في المركبات الكهربائية رغم من الاستثمار في الوقود الإلكتروني

تشارك أحد علامات المجموعة التجارية بورشه حاليًا في مشروع تجريبي كبير لإنتاج مستدام للوقود الإلكتروني في مصنع في تشيلي، مما سيسمح للسيارات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي بالعمل دون انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من أنبوب العادم.

 

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو فرض حظر على السيارات الجديدة التي لا تنبعث منها انبعاثات صفرية بحلول عام 2035 ، لكن الوقود الإلكتروني يحتمل أن يشير إلى مستقبل جديد لسيارات الاحتراق الداخلي في المرحلة القادمة.

 

وفي حديثه خلال المؤتمر الإعلامي السنوي للمجموعة ، أشار بلوم إلى أنه بينما كان "نقاشًا عاطفيًا للغاية" ، إلا أنه يعتقد أن "تكثيف التنقل الإلكتروني والوقود الإلكتروني لا يقتربان بأي شكل من الأشكال".

 

قال: "عندما تنظر إلى أرقام بورشه، لدينا التزام واضح تجاه دفع التنقل الإلكتروني إلى أبعد من ذلك، سيكون التنقل الكهربائي في المستقبل القريب متفوقًا على جميع محركات الاحتراق الداخلية المتاحة في السوق، لذا فهذه هي نهاية تلك المناقشة ".

 

وقال بلوم إن اهتمام المجموعة بالوقود الإلكتروني كان مدفوعًا بدلاً من ذلك بالأسواق خارج أوروبا.

 

"إذا نظرت إلى حماية المناخ ككل وهذه ليست مسألة تخص الأوروبيين وحدهم ، إنها شأن عالمي، عليك أن تفكر فيما سيحدث مع 1.3 مليار من محركات الاحتراق الداخلي المتوفرة حاليًا في السوق ، و سيستمر هذا العدد في النمو، سوف يستمرون في القيادة لعقود.

 

"في السفن والطائرات ، لم نطور حلاً بعد ، وهنا يقدم الوقود الإلكتروني الاصطناعي بديلاً مجديًا لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسرعة إلى حد ما، الميزة هي أنه يمكن مزجها بالوقود التقليدي ، وكل نقطة مئوية واحدة تساعد في هذا السياق.

 

وهذا هو السبب وراء أهمية التوصل إلى استراتيجيات كهربة واضحة واستيفاء شروط الإطار اللازمة، نحن بحاجة إلى إطلاق منتجات جذابة في السوق، علينا أن نقدم مصادر مستدامة للطاقة في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك تلك المناطق التي تتحرك أبطأ قليلاً، مثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا والهند، هنا سيستغرق كل شيء وقتًا أطول بكثير مما يستغرقه في أوروبا وهذا هو سبب الحاجة إلى إيجاد حلول جديدة.

 

 

الاستثمار المركبات الكهربائية اوروبا فولكس فاجن أوليفر بلوم

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