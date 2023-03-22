سعر فولكس فاجن تي روك في مصر | صور

شهدت سيارة الكروس أوفر الرياضية فولكس فاجن تي روك موديل 2022 زيادة جديدة بالسوق المصري، وبلغت قيمة الزيادة نحو 200 ألف جنيه، وتتوفر السيارة بفئتين رئيسيتين، وتعتبر من أشهر إصدارات فولكس فاجن، وتعد الشقيقة الصغرى لسيارة تيجوان.

فولكس فاجن تي روك موديل 2022

مواصفات السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2022

المحرك: 4 سلندر

السعة: سعة 1400 سي سي تيربو

القوة: 152 حصانا

العزم الأقصى للدوران: 250 نيوتن/متر

نظام الجر: أمامي

ناقل الحركة: أوتوماتيك من 8 سرعات

السرعة القصوى: 205 كيلومتر في الساعة

زمن التسارع: 8.4 ثانية

استهلاك الوقود: 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر

فولكس فاجن تي روك موديل 2022

قياسات وأبعاد السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2022

الطول الكلي: 4240 مم

العرض الكلي: 1819 مم

الارتفاع الكلي: 1573 مم

ارتفاع السيارة عن الأرض: 157 مم

قياس قاعدة العجلات: 2603 مم

سعة صندوق السيارة: 445 لتر

سعة خزان الوقود: 41 لتر

فولكس فاجن تي روك موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2022

فولكس فاجن تي روك موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 1,150,000 جنيه بدلاً من 950,000 جنيه

فولكس فاجن تي روك موديل 2022 الفئة الثانية R LINE بسعر 1,290,000 جنيه بدلاً من 1,090,000 جنيه