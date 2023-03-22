سعر فولكس فاجن تي روك في مصر | صور

شهدت سيارة الكروس أوفر الرياضية فولكس فاجن تي روك موديل 2022 زيادة جديدة بالسوق المصري، وبلغت قيمة الزيادة نحو 200 ألف جنيه، وتتوفر السيارة بفئتين رئيسيتين، وتعتبر من أشهر إصدارات فولكس فاجن، وتعد الشقيقة الصغرى لسيارة تيجوان.
مواصفات السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2022
المحرك: 4 سلندر
السعة: سعة 1400 سي سي تيربو
القوة: 152 حصانا
العزم الأقصى للدوران: 250 نيوتن/متر
نظام الجر: أمامي
ناقل الحركة: أوتوماتيك من 8 سرعات
السرعة القصوى: 205 كيلومتر في الساعة
زمن التسارع: 8.4 ثانية
استهلاك الوقود: 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر
قياسات وأبعاد السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2022
الطول الكلي: 4240 مم
العرض الكلي: 1819 مم
الارتفاع الكلي: 1573 مم
ارتفاع السيارة عن الأرض: 157 مم
قياس قاعدة العجلات: 2603 مم
سعة صندوق السيارة: 445 لتر
سعة خزان الوقود: 41 لتر
الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2022
فولكس فاجن تي روك موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 1,150,000 جنيه بدلاً من 950,000 جنيه
فولكس فاجن تي روك موديل 2022 الفئة الثانية R LINE بسعر 1,290,000 جنيه بدلاً من 1,090,000 جنيه