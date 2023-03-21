لو دخلك على قدك.. 5 سيارات مستعملة بـ 100 ألف جنيه| صور

يبحث العديد من المشترين الجدد عن سيارات مستعملة بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وخاصة السيارات الصينية.

يستعرض صدى البلد في السطور التالية 5 من أبرز السيارات المستعملة بالسوق المصري.

هيونداي فيرنا موديل 2004

هيونداي فيرنا موديل 2004

تعتمد السيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة حصانيه تصل الى 106 حصانا، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر، مقترن بعلبة تروس يدوية "مانيوال" تتألف من 5 نقلات، وبلغت قراءة العداد 70 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 95 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1999

ميتسوبيشي لانسر موديل 1999

حصلت السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 على محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، أو ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وبلغت قراءة العداد 80 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه.

اسبيرانزا A516 موديل 2008

اسبيرانزا A516 موديل 2008

تتوفر السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2008 بمحرك يضخ قوة تصل إلى 118 حصانا، سعة 1600 سي سي عند 6350 لفة ، مع نظام حقن وقود متعدد النقاط، وناقل حركة يدوي، يتألف من 6 سرعات، 5 أمامي و 1 خلفي، نظام جر أمامي، وبلغت قرائه العداد نحو 140 ألف كيلومتر، وبلغت قراءة العداد في السيارة نحو 120 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر اسبيرانزا A516 موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه.

دايو نوبيرا موديل 2007

دايو نوبيرا موديل 2007

تأتي السيارة دايو نوبيرا موديل 2007 بمحرك رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 104 أحصنة، سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 5 سرعات، وسعة خزان وقود تصل الى 60 لترًا، وبلغت قراءة العداد في السيارة نحو 100 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه.

أوبل كورسا موديل 2003

أوبل كورسا موديل 2003

جاءت السيارة أوبل كورسا موديل 2003 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وتتمتع السيارة بتصميم خارجي أنيق، وتتوفر بإصدار هاتشباك وإصدار سيدان، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2003 في سوق المستعمل نحو 100 ألف.