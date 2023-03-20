بداية من 380 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان جديدة في مصر| صور

يشهد السوق المصري منافسة قوية في فئة سيارات السيدان الاقتصادية، والتي تمثل الفئة الأرخص سعراً، وتشتهر هذه الفئة بالعديد من السيارات المعروفة مثل نيسان صني ورينو لوجان وشيفروليه أوبترا.

يستعرض صدى البلد في السياق التالي أبرز 5 سيارات سيدان جديدة بالسوق المصري.

شيري أريزو 5 موديل 2023

حصلت السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 114 حصانا، و 14 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يتألف من 7 سرعات، وتستهلك نسبة من البنزين تقدر بـ 7 لتر، عندما تخوض مسافات تقدرها 100 كيلومتر، ويمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 11.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.

أسعار السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023:

شيري أريزو 5 موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 380,000 جنيه.

شيري أريزو 5 موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 420,000 جنيه.

شيري أريزو 5 موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 445,000 جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2023

هيونداي النترا HD موديل 2023

جاءت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 بجميع فئاتها على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء رباعي النقلات، يعمل بتقنية الدفع الامامي، بالإضافة إلى محرك 4 سلندر، وقوة اجمالية بلغت 121 حصانا، سعة 1600 سي سي، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.3 ثانية، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023:

الفئة الأولى أوتوماتيك بسعر 555,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 565,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 580,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك بسعر 590,000 جنيه.

شيفروليه اوبترا موديل 2023

شيفروليه اوبترا موديل 2023

دعمت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، بينما يتمكن المحرك من انتاج 110 حصانا، و 147 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبفضل هذه المواصفات تصل السرعة القصوى عند الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 13.2 ثانية فقط، وتصل السرعة القصوى إلى 170 كيلومتر/ساعة.

أسعار السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023:

الفئة الأولى HIGHLINE بقيمة قدرها 454,000 جنيه.

الفئة الثانية LUXURY W ACCESSORIES بقيمة قدرها 481,500 جنيه .

نيسان صني موديل 2023

نيسان صني موديل 2023

حصلت السيارة نيسان صني موديل 2023 على محرك بقوة 108 حصان، بسعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، ونوعين من "الجير بوكس"، الأول يدوي مانيوال خماسي السرعات، بينما يأتي النوع الثاني أوتوماتيك رباعي السرعات، وتبلغ السرعة القصوى نحو 180 كيلومترا في الساعة.

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2023:

الفئة الأولى بيز لاين مانيوال بقيمة قدرها 388,400 جنيه .

الفئة الثانية بيز لاين أوتوماتيك بقيمة قدرها 419,500 جنيه .

الفئة الثالثة بلس أوتوماتيك بقيمة قدرها 440,000 جنيه.

الفئة الرابعة SUPER SALOON أوتوماتيك بقيمة قدرها 454,000 جنيه.

رينو لوجان موديل 2022

رينو لوجان موديل 2022

تأتي السيارة رينو لوجان موديل 2022 بمحرك 1600 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 148 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، وتصل السرعة القصوى إلى 175 كم/ساعة، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال مدة تستغرق 11.5 ثانية.

أسعار السيارة رينو لوجان موديل 2022:

الفئة الأولى بقيمة قدرها 415,000 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 425,000 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 435,000 جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 445,000 جنيه.