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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طرح موديل 2023 .. سعر فولكس فاجن باسات في مصر

فولكس فاجن باسات
فولكس فاجن باسات موديل 2023

تواصل شركة فولكس فاجن عملاق تصنيع السيارات الالمانية، تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2023 الجديدة محليًا، ومنها النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان "باسات"، وذلك من خلال فئة واحدة من التجهيزات.

فولكس فاجن باسات موديل 2023

الأسعار الرسمية وأبرز مواصفات السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2023 في مصر 

 

  • تستغرق السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2023 مدة قدرها 8.9 ثانية، وذلك للتسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

 

  • يمكن للسيارة فولكس فاجن باسات 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 220 كيلومترا في الساعة.

 

  • متوسط استهلاك الوقود يقدر بـ 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر.
فولكس فاجن باسات موديل 2023

محرك السيارة فولكس فاجن باسات 2023 

 

  • 1400 سي سي تيربو.
  • 4 سلندر.
  • قوة إجمالية قدرها 150 حصانا.
  • عزم دوران 250 نيوتن/متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيكي.
  • 7 نقلات.
  • دفع أمامي.
فولكس فاجن باسات موديل 2023

الأبعاد الخارجية للسيارة فولكس فاجن باسات 2023 

 

  • الطول الكلي 4767 مم.
  • العرض الكلي 1747 مم.
  • الارتفاع الكلي 1456 مم.
  • الخلوص الارضي 145 مم.
  • قاعدة العجلات 2791 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 586 لترا.
فولكس فاجن باسات موديل 2023

السعر الرسمي للسيارة فولكس فاجن باسات بعد تقديم موديل 2023 بالسوق المصري 

 

يبلغ سعر الفئة الوحيدة المطروحة محليًا من السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2023 قيمة قدرها مليون و 600 ألف جنيه.

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