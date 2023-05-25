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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الكشف عن فولكس فاجن طوارق موديل 2024 بمحرك V6 | صور

صدى البلد

كشفت العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن عن الجيل الرابع الجديد منها بقدر كبير من المرونة والاهتمام لتظل قادرة على المنافسة في قطاع مربح للغاية.

 

ظهر الجيل الثالث من طوارق لأول مرة في عام 2018 ، وبعد مرور خمس سنوات تم خلالها بيع أكثر من 200.000 سيارة منها، منذ طرحه في عام 2002 ، وتم تسليم أكثر من 1.13 مليون سيارة.

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فولكس فاجن طوارق موديل 2024

تأتي التغييرات والتحديثات الجديدة عن الجيل السابق من خلال الحصول على خيارات العجلات في الحجم من 19 إلى 21 بوصة ، لكن R-Line و R تحصلان على مجموعة أكبر مقاس 22 بوصة مع تشطيب Silicon Grey Matt.

فولكس فاجن طوارق موديل 2024

في المقدمة، تعد المصابيح الأمامية المعاد تصميمها ذات المظهر الثلاثي "L" جديدة تمامًا وتستخدم تقنية مصفوفة أكثر تقدمًا مع مصابيح LED صغيرة كما هو موضح في سيارة بورشه كايين 2024، المعروف باسم معدل الذكاء. مصفوفة Light HD LED، كل مصباح أمامي يضم ما لا يقل عن 19216 من مصابيح LEDالصغيرة التي يمكن التحكم فيها بشكل فردي لتوفير إضاءة فائقة دون التأثير على رؤية السائقين القادمين، وتم تعديل المصابيح الخلفية أيضًا لتضمين نفس العناصر الثلاثية على شكل حرف L.

فولكس فاجن طوارق موديل 2024

تأتي فولكس فاجن طوارق موديل 2024 من الداخل بشكل قياسي مع Innovision Cockpit، وهي مصطلحات تسويقية لاتحاد مجموعة العدادات الرقمية بالكامل مقاس 12 بوصة مع شاشة تعمل باللمس مقاس 15 بوصة، تم تعديل المعلومات والترفيه لدعم بيانات الخرائط عالية الدقة عالية الدقة مع التنقل على مستوى الممر ، إلى جانب التحكم الصوتي الأفضل ونظام Android Auto و Apple CarPlay اللاسلكي.

فولكس فاجن طوارق موديل 2024

أصبحت بعض المفاتيح الآن سوداء لامعة وهناك إضاءة محيطة محدثة بحروف "طوارق" على جانب الراكب من لوحة القيادة، وتقوم فولكس فاجن الآن بتثبيت منافذ USB-C أكثر قوة وتقدم شاشة عرض رأسية بالإضافة إلى نظام صوت Dynaudio بقوة 730 واط بتكلفة إضافية.

 

فولكس فاجن طوارق موديل 2024

ستعتمد فولكس فاجن طوارق موديل 2024 على محركات V6 ، في مقدمتها محرك الديزل V8 torquetastic المستخدم المستخدم ف بعض سيارات بنتلي وأودي، وستتوفر بخمسة إصدارات مختلفة للاختيار بدايى شاحن توربيني سعة 3.0 لتر محرك بنزين V6بقوة 335 حصان (250 كيلو واط). على جانب الديزل ، يمكن أن يكون محرك V6 TDI سعة 3.0 ليتر بقوة 228 حصان (170 كيلو واط) أو 282 حصان (210 كيلو واط). 

فولكس فاجن طوارق موديل 2024

كما ستتوفر بمجموعة نقل حركة كهربائية، حيث يجمع إصدار eHybridبين محرك V6سعة 3.0 لتر ومحرك كهربائي بإجمالي قوة 375 حصان (280 كيلو واط) ، والذي تم تعزيزه إلى 456 حصان (340 كيلو واط) لطوارق R التي تتصدر النطاق. .

فولكس فاجن طوارق موديل 2024

تأتي جميع الإصدارات بشكل قياسي مع نظام الدفع الرباعي 4Motion وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، قام المهندسون بمراجعة كل من الفولاذ القياسي والتعليق الهوائي الاختياري لمزيد من الراحة أثناء إضافة مستشعر حمل السقف

 

ستبيع فولكس فاجن سيارات الدفع الرباعي الرائدة المحدثة بإصدارات Basicو Eleganceو R-Lineو R، بأسعار تبدأ في ألمانيا عند 69200 يورو وترتفع إلى 93.870 يورو.

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