أرخص سيارة كروس أوفر زيرو في مصر.. سعر ومواصفات

تقدم علامة جاك الصينية الكثير من السيارات في مصر، ومنها النسخة JS2 موديل 2024، والتي وصلت للسوق المصري حديثًا بعد فترة من الغياب، وتعد هذه السيارة هي ارخص نسخة تقدمها شركة JAC في مصر، وعبر فئة واحدة من التجهيزات، بالاضافة إلى تصميم الكروس اوفر الرياضي.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة جاك JS2 موديل 2024 في مصر، وابرز المواصفات الفنية.

جاك JS2 موديل 2024

تضم السيارة جاك JS2 موديل 2024 مكيف هواء، عجلة قيادة باور، سنتر لوك للابواب، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ريموت كنترول، انذار مانع للسرقة، مرايات كهربائية جانبية، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، جنوط رياضية، مصابيح ضباب، نظام صوتي ترفيهي.

جاك JS2 موديل 2024

وتأتي السيارة جاك JS2 موديل 2024 بعدد من وسائل الحماية منها، نظام الثبات الالكتروني ESP، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية أمامية للحماية، مكابح ABS مانعة للانغلاق.

جاك JS2 موديل 2024

وتعتمد السيارة جاك JS2 موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 113 حصان، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كم/س، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 12.8 ثانية.

جاك JS2 موديل 2024

السعر الرسمي للسيارة جاك JS2 موديل 2024 في مصر

تقدم السيارة جاك JS2 موديل 2024 من خلال فئة واحدة وبسعر رسمي يقدر بـ 679.900 جنيه.