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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة "اوتوماتيك" في مصر .. تبدأ من 430 ألف جنيه

بروتون ساجا
بروتون ساجا

تعتبر السيارة بروتون ساجا هي ارخص سيارة أوتوماتيك مقدمة بالسوق المصري، حيث مازالت اسعارها الرسمية تبدأ من 430 الف جنيه، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات وهم STANDARD وpremium تحت موديلات 2022.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة بروتون ساجا في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

بروتون ساجا

مواصفات السيارة بروتون ساجا 2022 

 

تعتمد بروتون ساجا 2022 على محرك 1300 cc، مكون من 4 اسطوانات، يستطيع ضخ قوة قدرها 95 حصان، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكي الاداء 4 غيار "دفع أمامي".

 

ابعاد بروتون ساجا 2022 

 

  • الطول الكلي 4331 مم.
  • العرض الكلي 1689 مم.
  • الارتفاع الكلي 1491 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2465 مم.
  • خزان وقود سعة 40 لتر.
  • حقيبة خلفية للتخزين سعة 420 لتر.
بروتون ساجا

تجهيزات السيارة بروتون ساجا 2022 

 

  • نوافذ امامية وخلفية كهربائية.
  • ريموت كنترول.
  • سنتر لوك.
  • مكيف هواء.
  • عجلة قيادة باور.
  • بلوتوث.
  • نظام صوتي ترفيهي.
بروتون ساجا
  • جنوط.
  • انذار.
  • كاميرا وحساسات ركن.
  • شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.
  • وسائد هوائية أمامية بعدد 2.
  • نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS.
  • برنامج التوزيع الالكتروني EBD.
بروتون ساجا

أسعار بروتون ساجا 2022 الرسمية في مصر 

 

الفئة الاولى STANDARD بروتون ساجا 2022 بسعر 430 الف جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM بروتون ساجا 2022 بسعر 465 الف جنيه.

سيارة بروتون ساجا ارخص سيارة أوتوماتيك بروتون ساجا

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