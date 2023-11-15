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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فولكس فاجن ID.7 موديل 2024

فولكس فاجن ID.7 الكهربائية
فولكس فاجن ID.7 الكهربائية موديل 2024

كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية عن طرازها الجديد بالأسواق والذى أطلق عليه اسم فولكس فاجن ID.7 الكهربائية موديل 2024 ، وتنتمي ID.7 الي فئة السيارات السيدان الفاخرة .

مقصورة فولكس فاجن ID.7 الكهربائية موديل 2024

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- محرك  فولكس فاجن ID.7 موديل 2024 :

فولكس فاجن ID.7 الكهربائية موديل 2024

تستمد سيارة  فولكس فاجن ID.7 موديل 2024 قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 210 كيلووات، أي ما يعادل 286 حصان، وتصل سرعة  فولكس فاجن ID.7 الكهربائية القصوى الي 180 كم/ساعة .

فولكس فاجن ID.7 الكهربائية موديل 2024

وتحتوي  فولكس فاجن ID.7 موديل 2024 علي بطارية سعه 77 كيلووات/ساعة، ويمكن لسيارة  فولكس فاجن الجديدة أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 621 كم/ساعة.

- مواصفات  فولكس فاجن ID.7 موديل 2024 :

فولكس فاجن ID.7 الكهربائية موديل 2024

تظهر سيارة  فولكس فاجن ID.7 موديل 2024 داخل الأسواق بطول 5 أمتار ، ويمكنها استيعاب 5 أفراد، وتصل مساحة صندوق الأمتعة الخاص بها الي 532 لتر .

- سعر فولكس فاجن ID.7 موديل 2024 :

فولكس فاجن ID.7 الكهربائية موديل 2024

تتوافر سيارة  فولكس فاجن ID.7 الكهربائية موديل 2024 داخل سوق السيارات العالمي بسعر 56.995 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و 890 ألف جنيه مصري تقريباً.

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