كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية عن طرازها الجديد بالأسواق والذى أطلق عليه اسم فولكس فاجن ID.7 الكهربائية موديل 2024 ، وتنتمي ID.7 الي فئة السيارات السيدان الفاخرة .
- محرك فولكس فاجن ID.7 موديل 2024 :
تستمد سيارة فولكس فاجن ID.7 موديل 2024 قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 210 كيلووات، أي ما يعادل 286 حصان، وتصل سرعة فولكس فاجن ID.7 الكهربائية القصوى الي 180 كم/ساعة .
وتحتوي فولكس فاجن ID.7 موديل 2024 علي بطارية سعه 77 كيلووات/ساعة، ويمكن لسيارة فولكس فاجن الجديدة أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 621 كم/ساعة.
- مواصفات فولكس فاجن ID.7 موديل 2024 :
تظهر سيارة فولكس فاجن ID.7 موديل 2024 داخل الأسواق بطول 5 أمتار ، ويمكنها استيعاب 5 أفراد، وتصل مساحة صندوق الأمتعة الخاص بها الي 532 لتر .
- سعر فولكس فاجن ID.7 موديل 2024 :
تتوافر سيارة فولكس فاجن ID.7 الكهربائية موديل 2024 داخل سوق السيارات العالمي بسعر 56.995 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و 890 ألف جنيه مصري تقريباً.