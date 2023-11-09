سعر فولكس فاجن طوارق في السعودية

تقدم العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن مجموعة مميزة من السيارات الجديدة وخاصة فئة الكروس أوفر، مثل سيارات طوارق وتيجوان وتيرامونت.

فولكس فاجن طوارق موديل 2023

فولكس فاجن طوارق موديل 2023

تأتي السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2023 بمحرك بسعة 3000 سي سي، سداسي الأسطوانات 6 سلندر، يولد قوة تصل الى 340 حصانا.

تتوفر فولكس فاجن طوارق موديل 2023 بنظام دفع رباعي، وتبلغ سعة خزان الوقود 70 لتر، وعزم أقصى للدوران يصل الى 450 نيوتن/متر، ومزود بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

وتصل السرعة القصوى للسيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2023 الى 235 كيلومتر في الساعة، وتصل قدرتها على التسارع انطلاقاً من وضع الثبات الى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.2 ثوان فقط.

تأتي السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2023 بالعديد من مواصفات ومزايا الأمن والسلامة، مثل نظام كشف حركة مجسم، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ومصابيح الفرامل التكيفية، والتحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC)، و مساعد الانعطافات.

فولكس فاجن طوارق موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2023

الطول الكلي: 4.878 مم

العرض الكلي: 1984 مم

الارتفاع الكلي: 1717 مم

قاعدة العجلات: 2904 مم

مساحة التخزين الخلفية: 810 لتر

سعة خزان الوقود: 75 لتر

فولكس فاجن طوارق موديل 2023

مواصفات السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2023

فولكس فاجن طوارق موديل 2023 الفئة الأولى Atmosphere بقيمة قدرها 252,140 ريال

فولكس فاجن طوارق موديل 2023 الفئة الثانية R-Line بقيمة قدرها 308,090 ريال

فولكس فاجن طوارق موديل 2023 الفئة الثالثة Black R-Line بقيمة قدرها 343,890 ريال