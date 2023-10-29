تقلص حجم الطلب على السيارات الكهربائية لمجموعة فولكس فاجن 50٪

تواجه مجموعة فولكس فاجن طلبًا ومبيعات أقل من المتوقع على السيارات الكهربائية، لكنها تعتزم الحفاظ على أسعارها لإعطاء الأولوية للهوامش والربحية.

وفي التقرير المالي للتسعة أشهر، كشفت الشركة أن بنك الطلبات الخاص بها في أوروبا الغربية يشمل 1.4 مليون سيارة، بما في ذلك حوالي 150 ألف سيارة كهربائية بالكامل. هذه نقطة بيانات مثيرة للاهتمام للغاية لأنه قبل عام كان لدى الشركة حوالي 300000 طلب سيارة كهربائية بالكامل. وهذا انخفاض كبير جدًا بنسبة 50 بالمائة.

تقلص حجم طلبات السيارات الكهربائية لمجموعة فولكس فاجن بنسبة 50٪

وأشار أرنو أنتليتز، المدير المالي والمدير التنفيذي للعمليات لمجموعة فولكس فاجن، إلى أن الطلبيات زادت ببطء في الربع الثالث، مقارنة بالنصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه. وهذا أمر إيجابي، لكن الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان هذا النمو سيكون قوياً بما يكفي لتمكين الشركة من توسيع أعمالها في مجال السيارات الكهربائية.

يذكر أن مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية لمجموعة فولكس فاجن في الأشهر التسعة الأولى من العام بلغت 531.500 (بزيادة 45 بالمائة على أساس سنوي)، وهو ما يمثل حوالي 7.9 بالمائة من إجمالي الحجم.

وتمثل أوروبا 64 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية لمجموعة فولكس فاجن (341,100)، مما يعني أن أي مشكلات في أوروبا سيكون لها تأثير هائل على النتائج الإجمالية.

حددت مجموعة فولكس فاجن هدفًا لتحقيق حصة 8-10 بالمائة من السيارات الكهربائية في عام 2023، ومع 9.0 بالمائة في الربع الثالث، يبدو أن الشركة تتحرك تدريجيًا نحو الهدف.

وفي أوروبا الغربية، لا ينبغي أن يكون تحقيق هذا أمراً صعباً. وحتى أرقام بنك الطلبات التي تم الكشف عنها مؤخرًا تكشف عن 150 ألف سيارة كهربائية بالبطارية من أصل 1.4 مليون مركبة، مما يعني أن أكثر من واحدة من كل 10 طلبات شراء للمركبات الجديدة هي كهربائية بالكامل.

وفي الولايات المتحدة، بلغت حصة فولكس فاجن ID.4 من إجمالي حجم العلامة التجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ما يقرب من 12 بالمائة.

هناك أشياء مثيرة للاهتمام تحدث في الصين، حيث تخسر شركة فولكس فاجن حصتها في السوق. ويتوقع أرنو أنتليتز أن يستمر الأمر على مدار العام أو العامين المقبلين حتى تصل النماذج الجديدة، التي تم تطويرها بالشراكة مع XPeng، إلى السوق.