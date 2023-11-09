عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة لا تعوض.. اشتر سكودا سوبيرب أحدث موديل خصم 70%

سكودا سوبيرب موديل
سكودا سوبيرب موديل 2023

تقدم العلامة التجارية سكودا باقة من أقوى سيارات السيدان والكروس أوفر بالسوق المصري، وتعتبر أحد شركات مجموعة فولكس فاجن الألمانية، وشهدت سيارة سوبيرب تخفيضاً يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها ضمن مبادرة سيارات المغتربين التي أعلنت عنها الحكومة المصرية.

سكودا سوبيرب موديل 2023

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

سكودا سوبيرب موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة سكودا سوبيرب موديل 2023

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 نحو بقيمة 6,712 دولارا بعد تخفيضها 70%

 

 

سكودا سوبيرب الحكومة المصرية سكودا سوبيرب موديل 2023 سوبيرب سكودا الوديعة الدولارية استيراد السيارات فولكس فاجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم الجدل

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

بعد دعمه لإسرائيل.. عائلة جو بايدن رئيس أمريكا أمام القضاء لهذا السبب

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

موضوعات متعلقة

أحدث أسعار سيتروين C5 إير كروس 2024

سعر فولكس فاجن جولف الجديدة في مصر

مرسيدس تستدعي GLS 580 بسبب خلل في فتحة السقف

لوسيد تخسر 430 ألف دولار مقابل كل سيارة باعتها بالربع الثالث لـ2023

عربيات الغلابة.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

فرصة ذهبية.. تويوتا كورولا بخصم 70%

فرصة لا تعوض.. خصم 70% على سيارة أوبل كروس لاند

رينو ونيسان تكشفان عن تحالف جديد يجمع الشركتين

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية : ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 10 آلاف و800 شهيد

تحمل 35 طن مواد إغاثية.. طائرة المساعدات السعودية لغزة تصل مطار العريش

أخبار التعليم| رسوم دخول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 .. آخر موعد لتسجيل طلاب حقوق عين شمس بدورات المحكمة التدريبية

الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد مقار اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية 2024

الجامعة العربية : قمة الرياض ستخرج بموقف عربي صلب لدعم الحقوق الفلسطينية

قبل إعلانها رسميا.. ننشر المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نفي الشركة.. القصة الكاملة لاختراق فوري Fawry وتحذير صادم من السارقين

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

فيديو

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ