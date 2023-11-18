بـ 150 ألف جنيه.. اركب أشهر سيارة "هاتشباك" فرنسية

تعتبر السيارة بيجو 206، واحدة من أشهر السيارات التي انطلقت داخل السوق المصري مع بداية الالفية الجديدة، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى تصميم الهاتشباك الشبابي، بالاضافة إلى ابعادها الخارجية العصرية، وقدراتها الفنية ايضا.

بيجو 206 موديل 2001

وظهرت السيارة بيجو 206 للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا الامر، بعد أن خاضت السيارة مسافات إجمالية قدرها 148 الف كيلومتر، وتشير البيانات أن السيارة تم تحدث طلائها كاملاً من الخارج، ولكنها مازالت تحتفظ بحالة الفبريكا من الداخل.

بيجو 206 موديل 2001

وتضم السيارة بيجو 206 موديل 2001، مكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى مقاعد مجددة بالكامل، وزجاج كهربائي للمقاعد الامامية، ورخصة سارية لمدة عامان، وتأتي السيارة من الخارج باللون الاحمر، مع اطارات بحالة متوسطة، ومفهوم رباعي الابواب، مع مساحة تخزين خلفية.

بيجو 206 موديل 2001

القدرات الفنية للسيارة بيجو 206 موديل 2001

تستمد السيارة بيجو 206 موديل 2001 قوتها عن طريق محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، متصل بناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 5 غيارات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

بيجو 206 موديل 2001

سعر السيارة بيجو 206 موديل 2001

تباع السيارة بيجو 206 موديل 2001 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال عبر الانترنت، بسعر 150 الف جنيه.