شيفروليه اوبترا 2023 "كسر زيرو" هاي لاين .. اعرف بكام

تعتبر عائلة اوبترا من ابرز الاصدارات التي قدمتها علامة شيفروليه في مصر، حيث انطلقت عبر عدة اجيال، اخرهم اصدارات 2023، ومنها النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، والتي ظهرت للبيع بحالة كسر الزيرو، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال.

تنتمي السيارة شيفروليه اوبترا إلى موديلات 2023، وتباع بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2000 كيلومتر، بالاضافة إلى رخصة سارية، وطلاء خارجي بحالة الفبريكا، إلى جانب مفهوم الفبريكا بالداخل ايضا، مع اطارات بحالة ممتازة، وصالون داخلي مدعوم بكسوة من الجلد.

شيفروليه اوبترا 2023

وتحتوي السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 على ريموت كنترول، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، زجاج خلفي مظلل، مكيف هواء، جنوط، مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، شاشة داخلية تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وفتحة سقف كهربائية.

شيفروليه اوبترا 2023

وتضم السيارة شيفروليه اوبترا كاميرا خلفية، حساسات ركن، وسائد هوائية بعدد 2، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، نظام إيموبليزر ضد السرقة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

شيفروليه اوبترا 2023

ودعمت السيارة شيفروليه اوبترا بمحرك 1500 سي سي، قادر على انتاج 110 حصانا، و146 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع زمن للتسارع يقدر بـ 13.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س، وسرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

سعر السيارة شيفروليه اوبترا 2023 "كسر زيرو"

تباع السيارة شيفروليه اوبترا 2023 بحالة كسر الزيرو عبر الانترنت، بقيمة سعرية قدرها 700 الف جنيه.