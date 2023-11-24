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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي اكسنت RB "كسر زيرو" أعلى فئة.. للبيع بهذا السعر

هيونداي اكسنت RB
هيونداي اكسنت RB موديل 2024

ظهرت السيارة هيونداي اكسنت RB، للبيع عبر الانترنت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 1000 كيلومتر فقط، حيث تباع السيارة تحت حالة كسر الزيرو، بالاضافة إلى انتمائها لموديلات 2024، وللفئة الاعلى تجهيزًا.

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تضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، وسائد هوائية أمامية للحماية بعدد 2، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع وجود حساسات ركن خلفية، وكاميرا للمتابعة، ومرايا جانبية كهربائية التحكم.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

وتحتوي السيارة هيونداي اكسنت RB على مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، تدعم الكثير من أوامر التحكم، بالاضافة إلى فرش جلد، ومدخل USB، ونظام صوتي ترفيهي، مع نوافذ أمامية وخلفية كهربائية التحكم، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية، وجنوط.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

وتأتي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بقدرات فنية قياسية تتضمن، محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 125 حصانا، و156 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي النقلات، دفع أمامي، مع وقت للتسارع يبلغ 11.1 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س، واستهلاك للووقد بنسبة 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

سعر السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

تباع السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تحت حالة "كسر الزيرو"، بسعر يبلغ 780 الف جنيه.

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