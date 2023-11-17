هيونداي توسان موديل 2022 كسر زيرو.. للبيع بهذا السعر

ظهرت السيارة هيونداي توسان للبيع عبر الانترنت، عن طريق احد الصفحات الإلكترونية الشهيرة والمتخصصة في هذا المجال، حيث تباع السيارة بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 7.500 كيلومتر، إضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، وانتمائها للفئة NIGHT.

تحتوي السيارة هيونداي توسان موديل 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، على مجموعة من التجهيزات ومنها، فتحة سقف بانوراما، مقاعد كهربائية التحكم، فرش جلد، عدادات ديجيتال، جنوط سبور لونين، فرامل ABS - EBD - ESP ،وسائد هوائية تصل لـ 6 AIRBAGS، كاميرا خلفية.

هيونداي توسان موديل 2022

وزودت السيارة بمرايات كهربائية جانبية "ضم"، ومصابيح LED أمامية وخلفية، نظام التحكم في الطارة، والتي تدعم انظمة الصوت والهاتف، نظام صوتي ترفيهي، مثبت سرعة، انذار مانع للسرقة، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

هيونداي توسان موديل 2022

وتعمل السيارة هيونداي توسان موديل 2022 بقدرات فنية تتضمن، محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 180 حصان، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

هيونداي توسان موديل 2022

وتتسارع السيارة هيونداي توسان موديل 2022 من نقطة الثبات وصولاً إلى سرعة 100 كم/س، خلال فترة زمنية تستغرق 9 ثواني، بالاضافة إلى القدرة على الوصول لسرعة قصوى تقدر بـ 301 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للبنزين بنسبة 6 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي توسان موديل 2022

اركب هيونداي توسان موديل 2022 "كسر زيرو" بهذا السعر

تباع السيارة هيونداي توسان موديل 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عبر الانترنت تحت حالة كسر الزيرو بسعر مليون و820 الف جنيه.