عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي توسان موديل 2022 كسر زيرو.. للبيع بهذا السعر

هيونداي توسان موديل
هيونداي توسان موديل 2022

ظهرت السيارة هيونداي توسان للبيع عبر الانترنت، عن طريق احد الصفحات الإلكترونية الشهيرة والمتخصصة في هذا المجال، حيث تباع السيارة بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 7.500 كيلومتر، إضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، وانتمائها للفئة NIGHT.

مرسيدس C180 موديل 2022 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

اركب نيسان سنترا "كسر زيرو" موديل 2024 .. بهذا السعر

اركب MG RX5 PLUS 2023 خليجي كسر زيرو.. بهذا السعر

شيفروليه أوبترا 2023 كسر زيرو "كاملة" أوتوماتيك .. اعرف سعرها

تحتوي السيارة هيونداي توسان موديل 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، على مجموعة من التجهيزات ومنها، فتحة سقف بانوراما، مقاعد كهربائية التحكم، فرش جلد، عدادات ديجيتال، جنوط سبور لونين، فرامل  ABS - EBD - ESP ،وسائد هوائية تصل لـ 6 AIRBAGS، كاميرا خلفية.

هيونداي توسان موديل 2022

وزودت السيارة بمرايات كهربائية جانبية "ضم"، ومصابيح LED أمامية وخلفية، نظام التحكم في الطارة، والتي تدعم انظمة الصوت والهاتف، نظام صوتي ترفيهي، مثبت سرعة، انذار مانع للسرقة، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

هيونداي توسان موديل 2022

وتعمل السيارة هيونداي توسان موديل 2022 بقدرات فنية تتضمن، محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 180 حصان، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

هيونداي توسان موديل 2022

وتتسارع السيارة هيونداي توسان موديل 2022 من نقطة الثبات وصولاً إلى سرعة 100 كم/س، خلال فترة زمنية تستغرق 9 ثواني، بالاضافة إلى القدرة على الوصول لسرعة قصوى تقدر بـ 301 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للبنزين بنسبة 6 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي توسان موديل 2022

اركب هيونداي توسان موديل 2022 "كسر زيرو" بهذا السعر

تباع السيارة هيونداي توسان موديل 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عبر الانترنت تحت حالة كسر الزيرو بسعر مليون و820 الف جنيه.

هيونداي توسان هيونداي توسان موديل 2022 كسر زيرو اسعار هيونداى توسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

موضوعات متعلقة

أحدث أسعار MG RX5 PLUS موديل 2023 بالسوق المصري

أسرع SUPER CAR في السعودية.. كم يبلغ سعرها؟

تبدأ من 527 ألف جنيه.. شيري تقدم تيجو 8 برو"CHAMPION EDITION" الجديدة|صور

مرسيدس C180 موديل 2022 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

رينو كابتشر موديل 2017 "توب لاين" بأفضل سعر

أسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري .. تبدأ من 610 آلاف جنيه

بـ 135 ألف جنيه فقط.. اركب سيارة "أوتوماتيك" فما هي ؟

اركب نيسان سنترا "كسر زيرو" موديل 2024 .. بهذا السعر

ترشيحاتنا

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا يمكن تبرير الأعمال الوحشية بغزة ..ونرفض التهجير

بدء وصول وفود الدول المشاركة في البطولة العربية المدرسية - مصر 2023|صور

قوات الاحتلال تستهدف مدرسة للنازحين في غزة

خبير آثار: من حق مصر مطالبة إسرائيل بـ100 مليار دولار

مدير عام مستشفيات غزة يعلن خروج المنشآت الطبية عن الخدمة

حكم عقد الزواج يوم الجمعة.. هل له أفضيلة عن غيره؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن لهذا العلاج القديم أن يعالج تساقط الشعر؟.. تعرف عليه

الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

في اليوم العالمي للولادت المبكرة.. مضاعفات خطيرة على الأم والجنين

شتمت المتابعين|هل أصبح تيك توك منصة لسب الجمهور؟.. مها أحمد بمرمى النيران

فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ