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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 الجديدة في مصر

صدى البلد

تعتبر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 أبرز إصدارات العلامة التجارية الكورية في السوق المصرية، وتتوفر بأربعة فئات.

هيونداي النترا HD موديل 2024

أسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024

هيونداي النترا HDموديل 2024 الفئة الأولى GL / TINTED GLASS بقيمة بلغت 725,000 جنيه.

هيونداي النترا HDموديل 2024 الفئة الثانية GL / SR / TINTED GLASS بقيمة بلغت 735,000 جنيه.

هيونداي النترا HDموديل 2024 الفئة الثالثة / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS بقيمة بلغت 750,000 جنيه.

هيونداي النترا HDموديل 2024 الفئة الرابعة GLASS HIGHLINE TINTED بقيمة بلغت 760,000 جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024

مواصفات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024

محرك رباعي الاسطوانات"4 سلندر" سعة 1600 سي سي.

ناقل سرعات أوتوماتيكي مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية.

القوة الاجمالية 121 حصان.

السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة.

معدل استهلاك الوقود 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي النترا HD موديل 2024

وتتمتع السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 بتجهيزات تتضمن مكيف هواء، زجاج كهربائي، قفل مركزي، مرايات جانبية كهربائية، ومكابح مانعة للانغلاق ABS و EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS.

 

 

هيونداي النترا HD النترا هيونداي هيونداى النترا

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