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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بيجو 408 الجديدة في مصر

صدى البلد

تأتي العلامة التجارية بيجو في السوق المصري بباقة متنوعة من السيارات الجديدة، تنقسم الى إصدارات الكروس أوفر والسيدان، ومن أشهرها بيجو 408 موديل 2023 التي تتوفر بفئتين.

 بيجو 408 موديل 2023 

أسعار السيارة بيجو 408 موديل 2023 

الفئة الأولى بيجو 408 موديل 2023 بسعر مليون و 560 الف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 408 موديل 2023 بسعر مليون و 780 الف جنيه.

 

الابعاد الخارجية للسيارة بيجو 408 موديل 2023

الطول الكلي 4.687 مم.

العرض الكلي 1.859 مم.

الارتفاع الكلي 1.478 مم.

طول قاعدة العجلات 2.787 مم.

سعة التخزين الخلفية 536 لتر.

سعة خزان الوقود 50 لتر.

 بيجو 408 موديل 2023 

 

مواصفات السيارة بيجو 408 موديل 2023 

تحتوي السيارة بيجو 408 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 215 حصانا، و 300 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات.

 

تحتوي السيارة بيجو 408 موديل 2023 على حزمة من التجهيزات ومنها، نظام صوتي من 6 سماعات، وشاشة تعمل باللمس قياسها 10 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، بالاضافة إلى لوحة عدادات رقمية، وزجاج خلفي داكن، مع اضاءة LED، وجنوط رياضية قياسها 18 بوصة.

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