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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر 5 سيارات هاتشباك جديدة في السوق المصري

صدى البلد

يشهد السوق المصري منافسة قوية في سيارات الهاتشباك موديلات 2023 و 2024، ومن أبرز تلك السيارات وسكودا فابيا وسيتروين C3 وفولكس فاجن جولف و سيات ابيزا و أوبل كورسا.

سيات ابيزا

سيات ابيزا موديل 2023

تأتي السيارة سيات ابيزا موديل 2023 بناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكية مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مدعوم بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي، مع قوة إجمالية بلغت 115 حصانا، و 200 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 195 كيلومتر/ساعة، وتستغرق السيارة 9.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الاستعداد 0.

 

الفئة الأولى أوتوماتيك REFERENCE موديل 2023 بسعر 850,000 جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك FR موديل 2023 بسعر 975,000 جنيه

 

سكودا فابيا 

سكودا فابيا موديل 2023

تعتمد السيارة سكودا فابيا موديل 2023 على محرك بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1000 سي سي تيربو بقوة 110 حصان، مع عزم أقصي 200 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات أوتوماتيك، من نوع DSG وتتسارع من 0 وصولا الي 100كم/ساعة في 9.9 ثانية، وتستهلك السيارة 4.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الى 205 كيلومتر في الساعة.

 

سكودا فابيا موديل 2023 الفئة الأولى DYNAMIC أتوماتيك بسعر 700,000 جنيه.

سكودا فابيا موديل 2023 الفئة الثانية AMBITION أتوماتيك بسعر 785,000 جنيه.   

سكودا فابيا موديل 2023 الفئة الثالثة MCاتوماتيك بسعر 850,000 جنيه. 

أوبل كورسا

أوبل كورسا موديل 2023 

تحتوي السيارة ستروين C3 موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 نقلات "جر أمامي"، مع محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر" سعة 1200 سي سي "تيربو"، يتمكن من ضخ قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/متر.

 

الفئة الأولى ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 819,000 جنيه

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 929,000 جنيه     

أوبل كورسا

أوبل كورسا موديل 2023

تستخدم السيارة اوبل كورسا موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، متصل بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، يمكنه ضخ 230 نيوتن/متر، وقوة إجمالية قدرها 130 حصانًا، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

الفئة الأولى اوبل كورسا موديل 2023 بسعر 899,990 جنيهًا

الفئة الثانية اوبل كورسا موديل 2023 بسعر 949,990 جنيه

فولكس فاجن جولف

فولكس فاجن جولف موديل 2023

تمتلك السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مدعوما بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ونظام جر أمامي.

يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 نحو 1,290,000 جنيه

 

 

 

 

 

فولكس فاجن جولف أوبل كورسا سيتروين C3 سيات إبيزا سكودا فابيا

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