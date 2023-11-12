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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

صدى البلد

يبحث العديد من المُشترين عن اقتناء سيارات مُستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونرصد لكم عبر السطور التالية، 5 سيارات مستعملة في السوق المصرية سعرها أقل من 140 ألف جنيه.

رينو لوجان

رينو لوجان موديل 2012

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2012 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 90 حصانًا، مع ناقل الحركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات، كما تتوفر بإصدار مزود بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات.

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.

رينو كليو

رينو كليو موديل 2002

تتوفر السيارة رينو كليو موديل 2002 بمحرك سعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن متر.

بلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2002 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A4 

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 بمحرك السيارة سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.

فورد مونديو 

 

فورد مونديو موديل 1998

جاءت السيارة فورد مونديو موديل 1998 بمحرك سعة 1500 سي سي، ووتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل السنتر لوك، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ومرايا كهربائية ومكيف في حالة جيدة، ، وزجاج كهربائي في الأمام.

يبدأ سعر السيارة فورد مونديو موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

تويوتا ستار لايت

تويوتا ستار لايت موديل 1992

زودت السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1992 بعدة خيارات من المحركات أبرزها محرك 1000 سي سي من 12 صباب أو 1500 سي سي من 16 صباب، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو ناقل حركة يدوي مانيوال خماسي السرعات.

يبدأ سعر السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1992 في سوق المستعمل بـ 165 ألف جنيه.

 

تويوتا ستار لايت فورد مونديو سكودا اوكتافيا A4 رينو كليو رينو لوجان

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