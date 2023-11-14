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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس C180 موديل 2022 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

مرسيدس C180 
مرسيدس C180 

تباع السيارة مرسيدس C180 موديل 2022، بحالة كسر الزيرو عبر الانترنت، بواسطة إحدى الصفحات الشهيرة والمتخصصة في هذا المجال، بعد أن خاضت هذه النسخة مسافة إجمالية قدرها 4.200 كيلومتر فقط، مع تمتعها بحالة الفبريقا من الداخل والخارج.

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مرسيدس C180 

تؤكد التفاصيل أن السيارة مرسيدس C180 موديل 2022 انتاج ألمانيا، وتأتي السيارة باللون الفضي المعدني، مع باقة من التجهيزات ومنها، مكيف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد، نظام مساعد ركن السيارة النشط مع نظام PARKTRONIC، ومصابيح أمامية LED عالية الأداء، بالاضافة إلى مساعدة النقطة العمياء، نظام التعرف على إشارات الطريق.

مرسيدس C180 

وتضم السيارة مرسيدس C180 موديل 2022 مثبتا للسرعة، باقة AVANTGARDE الخارجية والداخلية، ونظام العادم COPF، وباقة معلوماتية وترفيهية مثل نظام دعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مساعد التوجيه النشط، ومساعد تحديد المسار، ومرايا خارجية قابلة للطي كهربائياً، وشاشة عرض للسائق، وخاصية التعتيم التلقائي داخل المرآة الخلفية والمرايا الخارجية.

مرسيدس C180 

وتحتوي السيارة مرسيدس C180 موديل 2022 على نظام الشحن اللاسلكي للأجهزة المحمولة، وسادة هوائية مركزية، باقة ركن السيارة مع كاميرا للرؤية الخلفية، ومراقبة ضغط الإطارات، مدخل USB، حامل كوب مزدوج، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، ونظام صوتي موسيقي عالي الاداء، باقة من المكابح المتطورة وأنظمة دعم قائد المركبة، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

مرسيدس C180 

سعر السيارة مرسيدس C180 موديل 2022

 

تقدم السيارة مرسيدس C180 موديل 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع عبر الانترنت بسعر 2 مليون و950 ألف جنيه.

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