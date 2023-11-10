مرسيدس C200 موديل 2019 كسر زيرو للبيع بهذا السعر

تقدم شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، باقة من الطرازات المتميزة داخل السوق العالمي والعربي، ومنها النسخة C200 موديل 2019، والتي ظهرت للبيع عبر الانترنت تحت مسمى "كسر الزيرو" بعد ان خاضت مسافة إجمالية قدرها 50 الف كيلومتر.

وتأتي السيارة مرسيدس C200 موديل 2019 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بحالة الفابريكا من الداخل والخارج، مع اطلالة الـ "كوبيه كابورليه" ذات السقف المكشوف مع المفهوم ثنائي الأبواب، بالإضافة إلى ارتكازها على جنوط رياضية من 5 اضلاع تتخذ شكل النجمة، ومصابيح حادة المظهر مع اضاءة LED.

مرسيدس C200

وظهرت السيارة مرسيدس C200 موديل 2019 "كسر زيرو"، بشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مع مرايات جانبية مزودة بإشارات ضوئية وتعمل بشكل كهربائي التحكم "ضم"، ووجود باقة من أنظمة التحكم ابرزها حساسات ركن، مكيف هواء أوتوماتيكي، كاميرا خلفية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

مرسيدس C200

وتتمتع السيارة مرسيدس C200 موديل 2019 بنظام صوتي ترفيهي، ومقاعد كهربائية من الجلد، وانذار مانع للسرقة، ومثبت سرعة، ووسائد هوائية للحماية جانبية وأمامية، بالإضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP.

مرسيدس C200

وتأتي السيارة مرسيدس C200 بقدرات فنية تتضمن محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 204 حصان، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 9 نقلات "دفع أمامي"، وزمن للتسارع يبلغ 7.3 ثانية وصولاً من نقطة السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

مرسيدس C200

سعر السيارة مرسيدس C200 موديل 2019 "كسر زيرو"

تقدم السيارة مرسيدس C200 موديل 2019 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تحت حالة "كسر الزيرو" وبقيمة سعرية قدرها 2 مليون و750 الف جنيه.