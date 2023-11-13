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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي النترا HD "كسر زيرو" أعلى فئة .. اعرف سعرها

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD

ظهرت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023، للبيع عبر الانترنت بحالة كسر الزيرو بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن خاضت مسافة قصيرة قدرها 4000 كيلومتر، وتأتي هذه السيارة من فئة HIGHLINE TINTED GLASS الاعلى تجهيزًا.

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تضم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع عدد من التجهيزات ومنها، فتحة سقف كهربائية التحكم، مرايات كهربائية جانبية، ريموت كنترول، قفل مركزي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، عجلة قيادة باور.

هيونداي النترا HD

وتحتوي السيارة هيونداي النترا HD على نظام صوتي ترفيهي، مع خاصية التحكم في الطارة، وانذار مانع للسرقة، وجنوط، بالاضافة إلى نظام الوسائد الهوائية بعدد 2، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام إيموبليزر.

هيونداي النترا HD

وتأتي السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 بحالة الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، مع تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار، مقترن بمحرك 1600 سي سي، يضخ 121 حصان، و156 نيوتن متر من عزم الدوران.

هيونداي النترا HD

ويمكن للسيارة هيونداي النترا HD أن تنطلق من النقطة 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.3 ثانية، بينما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 182 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للبنزين بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كم.

هيونداي النترا HD

سعر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 "كسر زيرو"

 

تباع السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 بحالة كسر الزيرو، عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا بسعر 825 الف جنيه.

هيونداي النترا تقنية الفيديو هيونداي النترا HD موديل 2023 سعر السيارة هيونداي النترا HD كسر زيرو

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