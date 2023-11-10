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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2024 في مصر

هيونداي اكسنت RB
هيونداي اكسنت RB موديل 2024

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت RB من أشهر الإصدارات التي تقدمها هيونداي في مصر، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الاقتصادية، وتواصل السيارة تعزيز تواجدها بعد طرح موديلات 2024، وذلك عبر 4 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 630 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أحدث اسعار هيونداي اكسنت RB 2024 الرسمية في مصر، بالاضافة إلى أبرز مواصفاتها الفنية.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

مواصفات السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024

تضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 زجاجا كهربائي التحكم، ومكيف هواء يدويا، ونظاما صوتيا ترفيهيا مع مدخل AUX وUSB، وقفلا مركزيا للابواب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن وسائد هوائية أمامية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

وتحتوي التجهيزات الخاصة بالسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 على شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وحساسات ركن خلفية، بالاضافة إلى ارتكازها على جنوط رياضية، بينما تعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2570 مم.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

أبعاد السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024

 

  • الطول الكلي 4370 مم.
  • العرض الكلي 1705 مم.
  • الارتفاع الكلي 1455 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 147 مم.

 

القدرات الفنية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 

 

دعمت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بناقل سرعات "أوتوماتيك" بتقنية الدفع الامامي مكون من 4 سرعات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ 125 حصانا، و156 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 11.1 ثانية، و تحتاج 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 في مصر

 

الفئة الاولى TINTED GLASS موديل 2024 بسعر 630 الف جنيه.

الفئة الثانية SR TINTED GLASS موديل 2024 بسعر 640 الف جنيه.

الفئة الثالثةDAB ABS TINTED GLASS موديل 2024 بسعر 655 الف جنيه.

الفئة الرابعةDAB ABS PLUS TINTED GLASS  موديل 2024 بسعر 670 الف جنيه.

الفئة الخامسة HIGHLINE TINTED GLASS موديل 2024 بسعر 680 ألف جنيه.

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