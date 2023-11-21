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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي النترا HD "كسر زيرو" HIGHLINE .. للبيع بهذا السعر

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD

تعتبر هيونداي النترا HD من اشهر سيارات السيدان، التي تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، وظهرت هذه السيارة للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، مع تمتعها بحالة "كسر الزيرو" وانتمائها إلى موديلات 2022.

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هيونداي النترا HD

وقطعت السيارة هيونداي النترا HD والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مسافة إجمالية قدرها 1.500 كيلومتر فقط، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، ووجود نظام عمل بالغاز الطبيعي إلى جانب البنزين، وتباع السيارة تحت طرازات الفئة عاليةالتجهيزات HIGHLINE.

هيونداي النترا HD

وتضم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 "كسر زيرو"، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، العديد من التجهيزات ابرزها، فتحة سقف كهربائية، مرايات جانبية بتحكم كهربائي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، باور، ريموت كنترول، سنتر لوك، انذار مانع للسرقة.

هيونداي النترا HD

وتحتوي السيارة هيونداي النترا HD على نظام صوتي ترفيهي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية أمامية، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يضخ 121 حصانا، و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

هيونداي النترا HD

وتأتي السيارة هيونداي النترا HD بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمينة تستغرق 11.3 ثانية، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة قدرها 6.6 لتر، عندما تقطع مسافات تصل لـ 100 كم. 

 

سعر السيارة هيونداي النترا HD "كسر زيرو" 2022 

 

تباع السيارة هيونداي النترا HD "كسر زيرو" 2022، على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا الامر، بقيمة قدرها 850 الف جنيه

هيونداي النترا هيونداي النترا HD كسر زيرو بسبب انقطاع الكهرباء

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