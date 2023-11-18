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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ام جي 5 "كسر زيرو" أول فئة أوتوماتيك .. اعرف بكام

ام جي 5 موديل 2022
ام جي 5 موديل 2022

ظهرت السيارة ام جي 5 للبيع عبر الانترنت، تحت مسمى "كسر الزيرو" بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 6000 كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إضافة إلى انتمائها للفئة الأولى، بين موديلات 2022.

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وتأتي السيارة ام جي 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بطلاء خارجي فضي، مع تصميم السيدان الذي تشتهر به السيارة، واطلالة المصابيح الحادة، والشبكات الأمامية المتعددة الفتحات الهوائية، إضافة إلى وجود مرايات جانبية كهربائية التحكم.

 ام جي 5 موديل 2022

وتضم السيارة ام جي 5 تجهيزات منها، مكيف هواء يدوي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، نظام صوتي ترفيهي، وسنتر لوك للابواب، مع حزمة من وسائل الحماية ومنها، عدد 2 وسادة هوائية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

 ام جي 5 موديل 2022

أما عن القدرات الفنية للسيارة فزودت بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 120 حصان، و150 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 ام جي 5 موديل 2022

الابعاد الخارجية للسيارة ام جي 5

الطول الكلي لقاعدة العجلات 2680 مم.
طول السيارة 4601 مم.
عرض السيارة 1818 مم.
ارتفاع السيارة 1489 مم.
"الخلوص" ارتفاع السيارة عن الأرض 168 مم.

 

سعر السيارة ام جي 5 موديل 2022 "كسر زيرو"

تباع السيارة ام جي 5 موديل 2022 "كسر زيرو" عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بقيمة سعرية قدرها 750 الف جنيه.

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