90 ألف جنيه أوفر برايس.. أسعار إم جي ZS بالسوق المصري

وصلت أسعار الاوفر برايس على السيارة ام جي ZS إلى 90 الف جنيه داخل السوق المحلي، ويعني هذا المصطلح فرض قيمة إضافية "غير رسمية" على أسعار السيارة مقابل التسليم الفوري، ودون الحاجة لقوائم الانتظار.

وتقدم السيارة ام جي ZS موديل 2023 في مصر بسعر رسمي يبدأ من 899.990 الف جنيه، وطرحها عبر 3 فئات من التجهيزات، حيث تعد واحدة من ابرز إصدارات الكروس اوفر الرياضية المطروحة بالسوق المصري.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة ام جي ZS موديل 2023 في مصر واهم مواصفاتها الفنية

ام جي ZS موديل 2023

مواصفات وتجهيزات السيارة ام جي ZS موديل 2023

تعتمد ام جي ZS موديل 2023 على محرك 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، وبقوة اجمالية قدرها 119 حصانا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، إضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 نقلات.

ام جي ZS موديل 2023

ويمكن للسيارة ام جي ZS موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.9 ثانية، ومتوسط استهلاك للوقود بنحو 5.8 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

ام جي ZS موديل 2023

وتضم السيارة ام جي ZS موديل 2023 عدد من التجهيزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وجنوط رياضية، مرايات كهربائية.

ام جي ZS موديل 2023

كما تضم السيارة حساسات ركن خلفية، كاميرا، مكيف هواء، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، سنتر لوك، ووسائد هوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP، ومانع للسرقة.

ام جي ZS موديل 2023

اسعار ام جي ZS موديل 2023 الرسمية في مصر

اول فئة COMFORT أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 899,990 جنيه.

ثاني فئة COMFORT / ACC أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 919,990 جنيه.

ثالث فئة LUXURY أوتوماتيك موديل 2023 بسعر 939,990 جنيه.