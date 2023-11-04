اعرف الأسعار الجديدة لسيارة إم جي  RX5 PLUS.. صور

ارتفعت من جديد اسعار السيارة ام جي RX5 PLUS مع بداية شهر نوفمبر الجاري، بعد زيادة اكتوبر الماضي التي تراوحت بين 50 و 70 الف جنيه، لتشهد الفئة الاولى ارتفاع في قيمتها السعرية بنحو 60 الف جنيه، بينما ارتفعت الاسعار الرسمية للفئة الثانية بقيمة قدرها 70 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة ام جي RX5 PLUS في السوق المصري بعد زيادات نوفمبر، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

ام جي RX5 PLUS

تصل السرعة القصوى للسيارة ام جي RX5 PLUSإلى 190 كيلومتر في الساعة، وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي تيربو، وبقوة اجمالية تصل إلى 171 حصانا، و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكية.

ام جي RX5 PLUS

ابعاد وقياسات السيارة ام جي RX5 PLUS

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2708 مم.

تأتي السيارة بطول كلي يبلغ 4571 مم.

يصل العرض الكلي للسيارة إلى 1855 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة يقدر بـ 1719 مم.

حجم حقيبة التخزين الخلفية 430 لتر.

خزان وقود سعة 55 لتر.

ام جي RX5 PLUS

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ام جي RX5 PLUS بعد زيادات نوفمبر 2023

الفئة الاولى ام جي RX5 PLUS موديل 2023 بسعر 1,330,000 جنيه.

الفئة الثانية ام جي RX5 PLUS موديل 2023 بسعر 1,390,000 جنيه.