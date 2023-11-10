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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إم جي 6 موديل 2022 هاي لاين بحالة الزيرو.. كم سعرها؟

ام جي 6
ام جي 6

تعتبر السيارة ام جي 6 واحدة من اشهر السيارات التي تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى قدراتها العالية في التسارع، بالاضافة إلى مظهرها الخارجي الشبابي، والتجهيزات الفنية والتقنية التي تتمتع بها.

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وظهرت السيارة ام جي 6 للبيع عبر الانترنت، وهي بحالة الـ"زيرو"، حيث قطعت مسافة قدرها 200 كم فقط، مع انتمائها إلى موديلات 2022، وتأتي السيارة ضمن طرازات الفئة LUX عالية التجهيزات، مع حالة الفبريكا داخليًا وخارجيًا، وطلاء باللون الفضي.

ام جي 6

وتضم السيارة ام جي 6 تجهيزات تتضن، فتحة سقف كهربائية، مرايات جانبية كهربائية التحكم، قفل مركزي، بصمة، زر تشغيل وايقاف المحرك، باور، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، جنوط رياضية، نوافذ كهربائية بالناحية الامامية والخلفية، بلوتوث، دعم نظام اندرويد وابل كار بلاي، شاشة تعمل باللمس.

ام جي 6

وتحتوي السيارة ام جي 6 على عجل قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا، وسائد هوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، والثبات الالكتروني ESP، مع مثبت سرعة، ومقاعد كهربائية، ونظام مانع للسرقة.

ام جي 6

تعتمد ام جي 6 موديل 2022 على ناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية الاداء، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، وبمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية 169 حصانا، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

ام جي 6

سعر السيارة ام جي 6 موديل 2022 

 

ظهرت السيارة ام جي 6 موديل 2022 وهي تباع عبر الانترنت بحالة الزيرو عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بقيمة قدرها مليون و50 الف جنيه.

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