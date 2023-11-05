زيادة سعرية جديدة على أسعار أم جى ZS

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ام جي ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة ZS موديل 2022 داخل السوق المصرية للسيارات .

السيارة إم جي موديل 2022

وتعتبر السيارة أم جى ZS موديل 2022 من ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV، والتى تأتى بـ 3 فئات سعرية داخل السوق المحلية المصرية بعد اختفاء الفئة الأولى بها ، وتمت زيادة سعرها بمقدار من 45 ألف جنيه إلى 50 الف جنيه .

وتأتي السيارة إم جي ZS موديل 2022 ، بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 119 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

السيارة إم جي موديل 2022

وتتسارع السيارة إم جي موديل 2022، من 0 وصولا إلى سرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية قدرها 10.9 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود إلى 48 لترا.

السيارة إم جي موديل 2022

تأتي الأبعاد الخارجية للسيارة ام جى ZS موديل 2022 ، بطول 4314 مم، وعرض 1809 مم، وارتفاع 1624 مم، وقاعدة العجلات 2585 مم، وحجم الحقيبة الخلفية 495 لترا.

وتضم السيارة ام جى ZS موديل 2022 ، نظام تحكم من خلال عجلة القيادة ، وحساسات للاصطفاف، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وفرامل مانعه للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار، ومصابيح ضباب أمامية.

السيارة إم جي موديل 2022

كما تضم السيارة 4 جنوط للكاوتش، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، وفرش مقاعد من الجلد، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكي لركن السيارة، وتكييف، وريموت كنترول، ونظام صوتي بالأبواب الجانبية، وبلوتوث، وAUX .

السيارة إم جي موديل 2022

أما عن أسعار MG ZS الجديدة في مصر :

- فئة كمفورت 899.990 ألف جنيه بدلاً من 854.990 ألف جنيه

- فئة كمفورت بالاكسسوارات فئة جديدة بسعر 919.990 ألف جنيه بدلاً من 869.990 ألف جنيه

- فئة لاكشري 939.990 ألف جنيه بدلاً من 889.990 ألف جنيه