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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظام بسيارتك يخفض استهلاك البنزين 20% .. تعرف عليه

زيادة اسعار البنزين
زيادة اسعار البنزين

توفير استهلاك الطاقة في السيارة هو مفهوم يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الطاقة المتاحة وتقليل الهدر، فكما نعلم يعتمد تشغيل السيارة على الوقود أو الكهرباء، ويعد استهلاك الوقود والطاقة مصدرًا رئيسيًا للانبعاثات الضارة بالبيئة، وبعد ارتفاع اسعار البنزين مؤخرا ، اصبح امر ضروريا توفير الطاقة .

توفير البنزين

و يتطلب توفير استهلاك الطاقة اعتماد نهج متعدد الجوانب لتحقيق أقصى كفاءة في استخدام الطاقة المتاحة، من خلال الاهتمام بالتصميم والتكنولوجيا ونمط القيادة، يمكن تحقيق ذلك .

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وبالفعل بسبب الاهتمام بالتكنولوجيا، اصبح لدينا نظام الإيكو فى السيارات الحديثة والذي يجهله البعض ولا يعلم، أنه بالأبحاث مؤخرا يستطيع هذا النظام توفير الطاقة والبنزين المستهلك من 5% الى 20% .

نظام الإيكو في السيارات

و نظام الإيكو في السيارات هو نظام توفير الوقود يستخدم لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات العادم ، و يقوم النظام بتعديل عدة عوامل مثل التسارع والتروس والتكيف مع الظروف الطرقية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة ، وعند تفعيل نظام الإيكو، يمكنك توفير الوقود والمساهمة في الحفاظ على البيئة. 

نظام الإيكو في السيارات

ويعمل نظام الإيكو في السيارات عن طريق مراقبة وتعديل عدة عوامل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استهلاك الوقود، و يعتمد أداء النظام على تصميم السيارة والتقنيات المستخدمة فيها ، قد يتفاوت أداء النظام بين السيارات المختلفة ، غالبًا ما يكون لديك خيار لتفعيل أو تعطيل نظام الإيكو حسب تفضيلاتك وظروف القيادة.

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على كيفية عمل نظام الإيكو في السيارات : 

 

- مراقبة القيادة:

يتتبع النظام نمط القيادة الخاص بك، بما في ذلك السرعة ونسبة التسارع ونطاق التروس المستخدمة، استنادًا إلى هذه المعلومات، يحسب النظام أفضل الإعدادات لتحقيق أعلى كفاءة وتوفير الوقود.

 

- ضبط نقل الحركة:

يمكن للنظام ضبط التروس تلقائيًا لتوفير أداء أمثل واستهلاك وقود أقل، قد يعمل النظام على البقاء في نطاقات السرعة الأعلى لفترات أطول أو الانتقال إلى التروس الأقل عندما يكون ذلك ضروريًا.

نظام الإيكو في السيارات

- إدارة تدفق الوقود:

يقوم النظام بضبط تدفق الوقود إلى المحرك وفقًا لمتطلبات القيادة، قد يقلل من كمية الوقود المستهلكة عن طريق تقليل حقن الوقود في بعض الظروف مثل القيادة في السرعات المستقرة.

 

- توجيه القدرة الكهربائية:

يعتمد بعض السيارات الحديثة على نظام الهجين لتوليد الطاقة الكهربائية، و يمكن للنظام الإيكو توجيه القدرة الكهربائية بين المحرك الكهربائي والمحرك الاحتراقي لتحسين كفاءة استهلاك الوقود.

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