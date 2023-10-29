بـ 200 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات مستعملة بالسوق المصرى

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

وخلال السطور التالية نتعرف على ٥ سيارات مستعملة في السوق المصري بمتوسط سعر 200 الف جنيه .

1- أوبل فيكترا

أوبل فيكترا

وتعتمد السيارة أوبل فيكترا موديل 1998 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي أو 2000 سي سي حسب الطراز، ينتج قوة تصل الى 74 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، ونظام الحقن الكتروني للوقود "انجكشن".

وبلغت أبعاد السيارة أوبل فيكترا موديل 1998 نحو 4480 للطول، و 1710 للعرض، وارتفاع 1430، وسعة خزان وقود 45 لتر، ويبلغ الوزن الفارغ للسيارة 1185.

وتضم السيارة أوبل فيكترا موديل 1998 مجموعة من الكماليات الأساسية مثل تكييف هواء، وسنتر لوك بالريموت كونترول، وزجاج يعمل بالكهرباء في الأمام والخلف، وراديو وأحزمة أمان.

أما عن سعر السيارة أوبل فيكترا موديل 1998 ، فيأتي بمتوسط سعر 200 الف جنيه على حسب الحالة الفنية والشكل الخارجي للسيارة .

2- دايو نوبيرا 2

دايو نوبيرا 2

تعتمد سيارة دايو نوبيرا موديل 2005 في السوق المصري على محرك مميز في فئتها السعرية بسعة 1400 سي سي، وينتج المحرك قوة تصل الى 92 حصان، كما ينتج المحرّك عزم اقصى للدوران يبلغ 131 نيوتن/متر، ويقترن بناقل حركة يدوي بخمس سرعات او أوتوماتيك حسب الفئة.

تبلغ قدرة سيارة دايو نوبيرا موديل 2005 في استهلاك الوقود نحو 9.3 لتر/100كم على الطرق الداخليّة، بينما ينخفض مصروفه إلى 5.9 لتر/100كم عند السير على الطرق الخارجيّة، ويمكن لهذا الطراز أن يتسارع من الثبات إلى 100كم/ساعة خلال زمن يبلغ 11.6 ثانية، وتصل سرعته القصوى إلى 176كم/ساعة، ويعدّ هذا الطراز واحداً من أدنى الطرز كفاءة في استهلاك الوقود.

اما عن سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 2005 ، فيأتي بمتوسط سعر 200 الف جنيه على حسب الحالة الفنية والشكل الخارجي للسيارة .

3- تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 88 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن / متر.

وبلغت قراءة العداد في السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

وتاتى قياسات وأبعاد السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 ، الطول الكلي: 4.315 متر، و العرض الكلي: 1.690 متر، و الارتفاع الكلي: 1.385 متر، و قاعدة العجلات: 2.465 متر، و سعة صندوق السيارة: 390 لترات

اما عن سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 ، فيأتي بمتوسط سعر 200 الف جنيه على حسب الحالة الفنية والشكل الخارجي للسيارة .

4- كيا ريو

كيا ريو

تستمد سيارة كيا ريو موديل 2004 قوتها من محرك سعته 1600 سي سي ينتج قوه تصل إلي 123 حصان ، وعزم اقصي للدوران 151 نيوتن/متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 10.7 ثانية .

تقدم مقصورة سيارة كيا ريو العديد من المميزات والتكنولوجيات منها، وحدات رفع متكاملة في جميع أبواب السيارة، والتحكم في زجاج السيارة بالكامل بشكل كهربائي وآلي من خلال لمسة واحدة، وتقنية الايموبليزر المخصصة لزيادة معدلات الأمان بالنسبة للسيارة، ومرايات كهربائية ، وتكييف ، بالإضافة إلى نظام صوتي و ترفيهي، و كاسيت AUX، و مكبرات صوتية.

تأتي سيارة كيا ريو بأطوال وأعراض مختلفة وجاءت علي هذا النحو ، الطول 4300مم ، والعرض 1700 مم ، والارتفاع 1400 ، وقاعدة عجلات 2.5 مم ، وسعة الشنطة الخلفية 387 لتر .

اما عن سعر السيارة كيا ريو موديل 2004 ، فيأتي بمتوسط سعر 200 الف جنيه على حسب الحالة الفنية والشكل الخارجي للسيارة .

5- كيا سبكترا

كيا سبكترا

تعتمد السيارة كيا سبكترا موديل 2001 رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، تبلغ سعته 1600 سي سي، ويقوم بتوليد قوّة تبلغ 107 حصانا، ويمكنه إنتاج عزم أقصى للدوران يبلغ 136 نيوتن/متر، وتتوفر بناقل حركة يدوي خماسي السرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات.

ويمكن للسيارة السيارة كيا سبكترا موديل 2001 الانطلاق من الثبات والتسارع إلى 100كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2001 ، فيأتي بمتوسط سعر 200 الف جنيه على حسب الحالة الفنية والشكل الخارجي للسيارة .