بـ 150 ألف جنيه .. أجمد 5 سيارات في السوق المصري

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

وخلال السطور التالية نتعرف على اجمد ٥ سيارات في السوق المصري بمتوسط سعر 150 الف جنيه .

1- دايو جوليت

دايو جوليت

تأتى السيارة دايو لانوس الهاتشباك والتي تسمى في مصر " جوليت " موديل 2000 ، فتأتى بمحرك 1500 سي سي، بقوه 86 حصاناً، وتصل سرعتها القصوى إلى 160 كم، تتسارع من 0 الى 100 في 10.2 ثانية، تستهلك 7.2 لتر لكل 100 كيلو متر،، و بخزان وقود 45 لتر وتأتى بناقل حركة مانيوال مكون من 5 نقلات.

تأتى السيارة دايو جوليت موديل 2000 بعجلة قيادة سهله التحكم من نوع "POWER" ،تعمل نظام فرامل عاديه ولكنها تعمل بكفائه ال ABS،أنوار داخلية ومرايا داخلية بخاصية التعتيم الذاتي، مقاعد من الجلد ،قفل مركزي وزجاج كهربائي.

أما عن السلامة والأمان فكانت اللانوس " جوليت " تأتي مجهزة بوسادتي هواء اختياريتين وجهاز إنذار (في التقفيل الأوروبي فقط )، و في اختبارات السلامة حصلت دايو لانوس على نجمتين ونصف من أصل خمسة في الاختبار الذي أجراه المجلس الأوروبي (EuroNCAP) و تحصلت على 6.98 من أصل 16 نجمة في الاختبار الذي أجراه المجلس الأسترالي (ANCAP) .

اما عن سعر السيارة دايو جوليت موديل 2000 ، فيأتي بمتوسط سعر 150 الف جنيه على حسب الحالة الفنية والشكل الخارجي للسيارة .

2- كيا سيفيا

كيا سيفيا

تتوفر السيارة الكورية الجنوبية كيا سيفيا موديل 2000 في السوق المصري بمحرك 1300 سي سي اقتصادي وموفر للبنزين أو محرك أكبر بسعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " ، و سرعة تصل الى 180 كيلومتر في الساعة، ومجموعة من التجهيزات الهامة مثل زجاج كهربائي أمامي، ومكيف ومرايا، وانذار ضد السرقة وغيرها من التجهيزات.

وتمتلك السيارة كيا سيفيا موديل 2000 هيكل خارجي مميز من فئة السيدان، حيث تظهر ومصابيح أمامية بتصميم دائري ولمسات انسيابية، وشبكة هوائية سوداء باللون الأسود مع حواف لامعة باللون الفضي، إلى جانب مصابيح الضباب التي تقع على جانبي الصادم الأمامي.

اما عن سعر السيارة كيا سيفيا موديل 2000 ، فياتى بمتوسط سعر 150 الف جنيه على حسب الحالة الفنية والشكل الخارجي للسيارة .

3- اسبيرانزا A516

اسبيرانزا A516

جاءت السيارة إسبرانزا a516 موديل 2009 بمحرك مكون من 4 أسطوانات "4سلندر" تبلغ سعته 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 117 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 6 سرعات ، ويبلغ معدل إستهلاك الوقود لهذه السيارة 6.6 لتر لكل 100 كيلو متر.

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة إسبرانزا a516 موديل 2009، فهي تتسم بالرحابة حيث تتسع لخمسة أشخاص بكل أريحية اثنين منهم في المقاعد الأمامية وثلاثة آخرين في المقاعد الخلفية ، وهي مزودة بعجلة قيادة تقليدية بسيطة وعدادات قراءة إعتيادية مبسطة، وتحتوي على مكيف هواء وزجاج أمامي وخلفي كهربائي وأيضًا مرايا كهربائية، وقفل ذاتي "سنتر لوك".

اما عن سعر السيارة إسبرانزا a516 موديل 2009 ، فيأتي بمتوسط سعر 150 الف جنيه على حسب الحالة الفنية والشكل الخارجي للسيارة .

4- فيات بونتو

فيات بونتو

تستمد السيارة فيات بونتو موديل 1995 ، قوتها من محرك سعة 1300 سي سي موفر في الوقود، وينتج قوة تصل الى 75 حصانا، ويتصل بناقل حركة يدوي مانيوال خماسي السرعات .

وحازت فيات بونتو على لقب سيارة أوروبا لهذا العام في عام 1995. وتصميمها الانسيابى والمتنوع بواسطة جيرجتو جيجيارو كان لحظة نجاح (على الرغم من إحدى مميزات السيارة الأكثر شهرة، لم يكن الذيل الرأسي والمصابيح الخلفية، جزءا من تصميم جيجيارو الأصلي، وفي الواقع اضيفت في وقت لاحق داخل مصنع فيات والأسعار التنافسية التي تقوض المنافسين مثل أوبل وفوكسهول كورسا وفولكس فاجن بولو ساعد أيضا في النجاح اللحظى لبونتو في السوق الأوروبية .

وتتوفر السيارة السيارة فيات بونتو موديل 1995 بعدد من الكماليات الضرورية مثل زجاج أمامي وخلفي يعمل بالكهرباء، وسنتر لوك، وجنوط بقياس 14 بوصة.

اما عن سعر السيارة فيات بونتو موديل 1995 ، فيأتي بمتوسط سعر 150 الف جنيه على حسب الحالة الفنية والشكل الخارجي للسيارة .

5- بروتون واجا

بروتون واجا

تتمتع السيارة بروتون واجا موديل 2005 ، بمحرك 4 سلندر من 16 صمام سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان عند 6500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 148 نيوتن متر عند 4000 لفة في الدقيقة كما تأتي بخزان وقود سعة 50 لتر وتتمكن السيارة بهذه المواصفات من التسارع من الثبات الي 100 كم\ساعة في زمن بين 11.5 و13.9 ثانية حسب الإصدار للمانيوال والأوتوماتيك على التوالي.

ويأتي التصميم الخارجي للسيارة ديناميكي يقلل من مقاومة الهواء ويوفر في استهلاك الوقود ويجعل الأداء أعلى ومن عيوب السيارة الصوت المرتفع للمحرك الذي يصل للمقصورة بشكل سريع خاصة على السرعات العالية .

و يبلغ البعد الخارجي للسيارة بروتون واجا موديل 2005 ، بطول 4.477 متر وعرضها 1.725 متر وارتفاعها 1.438 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.6 متر ووزن بين 1200 و1225 كجم للمانيوال والأوتوماتيك على التوالي .

اما عن سعر السيارة بروتون واجا موديل 2005 ، فيأتي بمتوسط سعر 150 الف جنيه على حسب الحالة الفنية والشكل الخارجي للسيارة .