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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخيرا.. طرح تويوتا كورولا فيس ليفت الجديدة في مصر

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2024

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية تويوتا عن طرح الشكل الجديد الفيس ليفت من الطراز الأشهر على الاطلاق للعلامة اليابانية وهى كورولا كموديل 2024 .

تويوتا كورولا موديل 2024

وتعتمد كورولا فيس ليفت موديل 2024 الجديدة على محرك بسعة 1598 سي سي بنظام VVT-I بقوة 120 حصان وعزم دوران 154 نيوتن متر مع نظام قيادة رياضي سبورت مود. ويتوفر لها ناقل الحركة الأوتوماتيكي المتطورة (CVT) ويوفر المحرك أداء اقتصادي بفضل نظام EFI المتطور.

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وحصلت السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 ، على تحديث في الشكل الخارجي و تكنولوجية جديدة ، وقدمت من حيث الشكل بتصميم أكثر رياضية مع طابع كورولا المألوف مع سقف ملون مختلف عن باقي جسم السيارة لأول مرة في كورولا وهو سقف باللون الأسود يختلف عن لون السيارة . 

تويوتا كورولا موديل 2024

وتأتى السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 ، ببوليمر فائق الأوليفين (TSOP) يمد كورولا بالصلابة العالية وإمكانية إعادة التدوير مما يجعلها سيارة صديقة للبيئة ، و شبكة أمامية سفلية بتصميم عصري وأضفي اللون الأسود اللامع مظهر أكثر فخامة عليها. 

تويوتا كورولا موديل 2024

بالإضافة الى جنوط أكثر رياضية لجنوط بتصميم جديد مع مصابيح LED أمامية ذات كثافة عالية ومصابيح الضباب الامامية ومصابيح خلفية LED بتصميم أنيق ولمسات من الكروم . 

تويوتا كورولا موديل 2024

وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2024 ، بشاشة عرض المعلومات والعدادات ديجيتال لكل فئات كورولا بمقاس حتى "12.3 بوصة وهي شاشات TFT- ملونة ، و فتحة شاحن USB 3 لأول مرة لميزة أفضل للاتصال بالهاتف ،  و حواف الأبواب الفاخرة مع مساحات تخزين واسعة وإمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40 .

تويوتا كورولا موديل 2024

و تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 ، بنظام ترفيهي يعمل باللمس بشاشة 8" تدعم أبل بلاي وأندرويد أوتو. كما حصلت على مفتاح ذكي للتعرف على قائدها، وحساسات للأمطار، إضاءة أوتوماتيكية مع خاصية FOLLOW ME HOME، وحساسات ركن أمامية وخلفية ومصابيح أمان نهارية.

 

 وتضم السيارة تويوتا كورولا موديل 2024  ، عدد من وسائل الأمان من بينها أنظمة فرامل (ABS) وBA و (EBD)، ونظام (HILL STARTING ASSIST) ونظام الثبات الإلكتروني ونظام توزيع الوسائد الهوائية في كل أنحاء السيارة بعدد ستة وسائد هوائية وأحزمة الأمان ثلاثية النقاط، يدعمها هيكل خارجي صلب عالي القوة ، و يتوفر نظام تحذير ضغط الإطارات.

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