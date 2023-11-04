زيادة أسعار البنزين.. أكثر 5 سيارات سيدان موفرة في استهلاك الوقود

مع زيادة أسعار البنزين محليا ، يبحث الكثير من الأشخاص الراغبين فى اقتناء سيارات جديدة ، عن افضل الخيارات الموفرة للوقود واقتصادية فى استهلاكها .

ومن المعروف ان السوق المحلى المصرى يضم الكثير من السيارات الاقتصادية من فئة السيارات السيدان ، والتى اصبح عليها الاكثر بحثا مؤخرا بعد ان زادت اسعار البنزين .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أكثر 5 سيارات سيدان موفرة في استهلاك الوقود ، بعد زيادة اسعار البنزين .

1- تويوتا ياريس

تويوتا ياريس

تقدم السيارة تويوتا ياريس موديل 2022 ، بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 123 حصان وعزم دوران 153 نيوتن متر. وتنقل القوة للعجلات من خلال ناقل حركة CVT.

ويبلغ معدل استهلاك الوقود في سيارة تويوتا ياريس موديل 2022 ، حوالي 22.4 كم/ لتر .

و تتاح السيارة تويوتا ياريس موديل 2022 ، بالعديد من الاضافات في الداخل التي تشمل عجلة قيادة مالتي بفرش جلدي وتعديل للمقاعد الأمامية والفرش القماش أو مع لمسات من الجلد حسب الفئة والزجاج الكهربائي بضغطة زر مع 4 أو 6 سماعات وحساسات مطر ورصد الضغط في الاطارات وعدادات ديجيتال أو تقليدية حسب الفئة وتكييف مانيوال أو أوتوماتيك وشاشة 7 بوصة .

وتقدم السيارة تويوتا ياريس موديل 2022 ، بوسائل أمان متنوعة وعديدة وتشمل فرامل ABS وEBD ووسائد هوائية أمامية وجانبية بالاضافة الي ستارة هوائية مع نظام للتحكم في الثبات ومساعد للمكابح BA وايموبيليزر ، وهذه المزايا تقدم في السيارة بصورة عامة حيث تعتبر الشركة الأمان أحد الأولويات لهذا تطرح هذه الوسائل بصورة متساوية في الاصدارين.

اما عن اسعار السيارة تويوتا ياريس

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 475,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعر 495,000 جنيه

2- ميتسوبيشي أتراج

ميتسوبيشي أتراج

وتاتى السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ، بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، ينتج قوه تصل الي 78 حصان، وعزم اقصي للدوران 100 نيوتن/متر ، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك .

وتتسارع السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 من نقطة الثبات 0 الى 100 كم/ ساعة في مدة زمنيه قدرها 100 كم/س في 14 ثانية، وتصل سرعتها القصي الي 170 كم/ساعه ، وتستهلك لتر واحد لقطع مسافة 21 كم/ ساعة .

اما عن الابعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023، فتاتى بطول 4245 مم، وعرض 1670 مم، و طول قاعدة العجلات 2550 مم ، وتصل سعة الحقيبة الخلفية 450 لتر ، و خزان وقود يصل سعه الي 42 لتر .

وتضم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ، العديد من التجهيزات من بينها نظام التحذير عند مغادرة المسار ، و نظام التحكم في الجر ، وتمتلك 2 من الوسائد الأمامية للسائق ومرافقه ، وغيرها من المواصفات المناسبة لسيارة عملية ، برنامج الثبات الإلكتروني ESP، و حساسات ركن خلفي ، و شاشة مقاس 7 بوصه، ونظام دخول السيارة بدون مفتاح، وفرامل مانعة للانغلاق ABS .

اما عن اسعار السيارة ميتسوبيشي اتراج

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 610,000 جنيه

3- سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير

وتاتى السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصانا، ويعمل ناقلى الحركة المانويل والاتوماتيك المتوفرين فى السيارة بالجر الامامي للعجلات .

ويصل اقصى عزم للدوران للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 إلى 113 نيوتن/متر، ويمكن الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 في مدة زمنية قدرها 13.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة ، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر .

وتاتى السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 ، بعدة تجهيزات منها، مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة باور، مع نظام صوتي ترفيهي، وحساسات ركن خلفية، بالاضافة إلى مقصورة داخلية تتسع لـ 5 افراد، ومساحة تخزين خلفية تقدر بـ 378 لترا، و نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية .

وتضم السيارة سوزوكي ديزاير 2022 ، عدد 2 من الوسائد الهوائية، و خاصية الغلق المركزي للابواب، مرايات جانبية كهربائية، ومكيف للهواء، مع مكابح ABS و EBD .

اما عن اسعار السيارة سوزوكى ديزاير

- مانيوال 2022 بسعر 429,900 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 529,900 جنيه

- أوتوماتيك / توب لاين 2022 بسعر 544,900 جنيه

4- هوندا سيتي

هوندا سيتي

تستمد السيارة هوندا سيتي موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 121 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر.

وتتسارع السيارة هوندا سيتي موديل 2022، من وضعية السكون وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن 9.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.

وتحتوى السيارة هوندا سيتي موديل 2022 ، على مصابيح أمامية هالوجين، وكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، ومصد خلفي، ومكيف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية، إمكانية طي المقاعد الخلفية و جنوط رياضية 15 بوصة، أو 17 بوصة حسب الفئة، و إمكانية فتح الشنطة الخلفية دون استخدام المفتاح .

بالاضافة الى إضاءة نهارية “LED” في الأمام والخلف، وإشارات LED، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء أحادي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وفرش المقاعد من القماش .

اما عن اسعار السيارة هوندا سيتى

- أوتوماتيكLX 2022 بسعر 1,160,000 جنيه

- أوتوماتيك LX /SPORT 2022 بسعر 1,190,000 جنيه

5- تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

وتأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين، ويتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع CVT، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولا لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط ، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر .

تأتي الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2024 ، بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم، وسعة الحقيبة الخلفية تصل الي 470 لترا.

زودت مقصورة تويوتا كورولا موديل 2024 بالعديد من التجهيزات الحديثة منها، باور ستيرنج، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وتكيف أوتوماتيك، ونظام ذكى لركن السيارة، وفرش مقاعد من القماش، ومثبت سرعة، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وتحكم من خلال عجة القيادة .

وتضم السيارة تويوتا كورولا موديل 2023، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

اما عن اسعار السيارة تويوتا كورولا

- أوتوماتيك / ACTIVE 2024 بسعر 925,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2024 بسعر 990,000 جنيه

- أوتوماتيك / سمارت 2024 بسعر 1,100,000 جنيه

- أوتوماتيك / اتوماتيك / فتحة سقف 2024 بسعر 1,150,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELGANCE 2024 بسعر 1,200,000 جنيه