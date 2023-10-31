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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات جديدة مرتفعة عن الأرض في مصر

أرخص 5 سيارات جديدة
أرخص 5 سيارات جديدة مرتفعة عن الأرض بمصر

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا؛ ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 

تتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة .

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وخلال السطور التالية نتعرف على أرخص 5 سيارات جديدة مرتفعة عن الأرض بمصر .

 

1- شانجان CS15

شانجان CS15

تستمد السيارة شانجان CS15 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 105 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء دفع امامي.

تأتي السيارة شانجان CS15 موديل 2022 بأبعاد هيكلية بلغت 4135 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1740 مم، و 1630 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 230 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2520 مم، وبارتفاع يبلغ 150 مم للخلوص الارضي.

وتقدم السيارة شانجان CS15 موديل 2022 بجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح أمامية حادة المظهر مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، وقفل مركزي، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز، بالإضافة إلى شاشة ملونة باللمس 7 بوصة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، وشاشة عدادات رقمية.

اما عن سعر السيارة شانجان CS 15 ، داخل السوق المحلى المصرى : 

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 440,000 جنيه      

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 465,000 جنيه

 

2- شيري تيجو 3

شيري تيجو 3

تحتوي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الامامي، ومحرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، بالاضافة إلى وجود فرامل مانعة للانغلاق ABSوبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية، وقفل مركزي للابواب.

و تاتى الابعاد الخارجية للسيارة  شيري تيجو 3 موديل 2024، بطول الكلي 4.419 مم، و عرض الكلي 1.765 مم، و ارتفاع الكلي 1.651 مم، و طول قاعدة العجلات 2.510 مم، و حقيبة خلفية تتسع لـ 550 لتر.

وتضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وجنوط رياضية يصل قياسها لـ 17 بوصة، بالاضافة إلى ايموبليزر مانع للسرقة، واضاءة نهارية LED، مع فتحة سقف كهربائية، ومستشعرات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف مزودة بكاميرا.

اما عن سعر السيارة شيرى تيجو 3، داخل السوق المحلى المصرى : 

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعر 615,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2024 بسعر 680,000 جنيه

 

3- جيلي GX3 برو 

جيلي GX3 برو 

تأتى السيارة جيلي GX3 برو موديل 2024 ، بمحرك سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 103 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران ، و دعمت بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات .

تحتوي جيلي GX3 PROعلى تجهيزات تتضمن، زر تشغيل وايقاف المحرك، شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، بلوتوث، نظام التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، نظام صوتي ترفيهي من 6 مكبرات، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة" وكذلك للاغلاق.

تضم السيارة جيلي GX3 PRO قفل مركزي سنتر لوك، حساسات ركن، كاميرا، جنوط رياضية 16 بوصة، اضاءة نهارية LED، ومصابيح خلفية تعمل بنفس التقنية، مرايات جانبية كهربائية، فتحة سقف، ونظام حماية يتضمن فرامل ABSو EBD، ونظام ESP، ومانع السرقة، ووسائد هوائية AIRBAGS.             

اما عن سعر السيارة جيلي GX3، داخل السوق المحلى المصرى : 

- أوتوماتيك 2024 بسعر 669,900 جنيه

 

4- جاك JS3

جاك JS3

تستمد السيارة جاك JS3 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي.

تصل السرعة القصوى للسيارة جاك JS3 موديل 2022 إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT، و يبلغ متوسط استهلاك من الوقود بنسبة قدرها 6.5 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .

وتأتي السيارة جاك JS3موديل 2022 بأبعاد هيكلية قدرت بـ 4345 مم للطول، وبعرض يبلغ 1765 مم، و 1640 مم للارتفاع، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مروحي الشكل، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، والذي دعم بفتحة كهربائية.

وتضم السيارة للسيارة جاك JS3موديل 2022 ، حساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، وزجاج كهربائي مع قفل مركزي.

أما عن سعر السيارة جاك JS3، داخل السوق المحلى المصرى : 

- أوتوماتيك / TOP LINE 2024 بسعر 824,900 جنيه

 

5- بايك X3

بايك X3

تعتمد السيارة بايك X3موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 116 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 148 نيوتن متر، بنظام جر أمامي، مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة  بايك X3موديل 2023 ، بطول بلغ 4325 مم ، و 1830 مم للعرض، و 1640 مم للارتفاع الكلي، ويبلغ قياس قاعدة العجلات 2570 مم.

وظهرت السيارة بايك  X3موديل 2023 ، بمصابيح أمامية LED، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، وأضواء نهارية LED، وحساسات مطر للمساحات الأمامية، وإشارات في المرايات الجانبية، ورف للسقف، وجنوط مقاس 16 بوصة .

اما المقصورة الداخلية للسيارة بايك X3 موديل 2023 ، فتحتوى على العديد من التجهيزات الداخلية الحديثة مثل شاشة تعمل باللمس بقياس 8 بوصة تدعم تقنيات الاتصال الحديثة والاتصال مع الهواتف الذكية، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومثبت سرعة، ونظام صوتي فاخر 4 مكبرات صوت.

وتضم السيارة بايك X3موديل 2023 عدد من وسائل الأمن والسلامة أبرزها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، ونظام التحكم فى الجر، بالإضافة إلى خاصية متابعة ضغط الإطارات، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBDالخاص بالمكابح.

اما عن سعر السيارة بايك X3، داخل السوق المحلى المصرى : 

- أوتوماتيك / LUXURY 2023 بسعر 900,000 جنيه

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