أوفربرايس جديد على أسعار هيونداي اكسنت  RB

شهد سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه الحالة داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

ومع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة هيونداي اكسنت RBموديل 2024 ، والتي تأتى من ضمن السيارات السيدان .

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 ، ما بين 100 ألف جنيه إلى 150 الف جنيه ، على حسب المعرض او التاجر التى تباع لديه لفئتها السعرية الوحيدة .

و تعتمد السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 على محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لترًا، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 185 حصانًا.

وتستهلك السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية .

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

وتأتي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 مجهزة بوسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة تنبيه ضد السرقة، ونظام تنبيه عدم ارتداء حزام الأمان، ونظام تنبيه تجاوز السرعة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، ومخارج AUX، وUSB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وأزرار للتحكم في وسائل الترفيه، ومثبت سرعة.

اما عن السعر الرسمى للسيارة هيونداي اكسنت RB:

- فئة TINTED GLASS بسعر 599,900 جنيه

- فئة SR / TINTED GLASSبسعر 609,900 جنيه

- فئة DAB ABS TINTED GLASSبسعر 624,900 جنيه

- فئة DAB ABS PLUS TINTED GLASS بسعر 639,900 جنيه

- فئة HIGHLINE TINTED GLASS بسعر 649,900 جنيه