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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان وشيري الأبرز.. تعرف على شركات السيارات الأكثر مبيعاً في مصر 2023

سوق السيارات
سوق السيارات

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " ، عن تقريره الجديد لنسب مبيعات المركبات داخل السوق المحلى المصرى ، والذى شهد لأول مرة ارتفاع فى قطاع السيارات الملاكى .

سوق السيارات

وأوضح تقرير مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " الجديد ، عن نمو مبيعات سيارات الركوب الملاكي خلال سبتمبر الماضى بنسبة 15% لتسجل 7 آلاف و887 وحدة، مقارنة بنحو 6 آلاف و835 وحدة فى نفس الشهر ذاته من العام السابق.

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وتابع تقرير مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " الجديد ، أن  نمو مبيعات سيارات الركوب الملاكي خلال سبتمبر الماضى بنسبة 15% ، يعتبر المره الأولى التى تشهدها مبيعات سيارات الركوب نموًا خلال هذا العام .

ووفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " ، فان نيسان هى التى تصدرت سباق سيارات الركوب الملاكي خلال سبتمبر الماضى ، وتأتى القائمة كالتالى : 

سوق السيارات

1- شركة نيسان ، استحوذت على حصة سوقية 21% بإجمالى نحو 1624 مركبة .

2- شركة شيري في المرتبة الثانية بحصة سوقية 17% مسجلة بيع 1303 مركبة .

3- شركة هيونداي فى المركز الثالث بحصة بلغت 14% بنحو 1084 وحدة.

4- شركة سوزوكي في المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 12% بواقع 912 وحدة .

5- شركة إم جي في المركز الخامس بحصة قدرها 10% بإجمالى نحو 765 مركبة .

6- شركة كيا فى المرتبة السادسة بحصة سوقية 7% بإجمالى 570 مركبة .

سوق السيارات

7- شركة تويوتا في المركز السابع بنسبة 4% محققة بيع 349 وحدة.

8-  شركة بي واي دي فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 3% مسجلة نحو 254 سيارة .

9- شركة أوبل في المركز التاسع بنسبة 3% بواقع 210 مركبات.

10- شركة ستروين فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية 3% مسجلة نحو 200 سيارة .

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