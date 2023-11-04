نيسان وشيري الأبرز.. تعرف على شركات السيارات الأكثر مبيعاً في مصر 2023

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " ، عن تقريره الجديد لنسب مبيعات المركبات داخل السوق المحلى المصرى ، والذى شهد لأول مرة ارتفاع فى قطاع السيارات الملاكى .

سوق السيارات

وأوضح تقرير مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " الجديد ، عن نمو مبيعات سيارات الركوب الملاكي خلال سبتمبر الماضى بنسبة 15% لتسجل 7 آلاف و887 وحدة، مقارنة بنحو 6 آلاف و835 وحدة فى نفس الشهر ذاته من العام السابق.

وتابع تقرير مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " الجديد ، أن نمو مبيعات سيارات الركوب الملاكي خلال سبتمبر الماضى بنسبة 15% ، يعتبر المره الأولى التى تشهدها مبيعات سيارات الركوب نموًا خلال هذا العام .

ووفقا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " ، فان نيسان هى التى تصدرت سباق سيارات الركوب الملاكي خلال سبتمبر الماضى ، وتأتى القائمة كالتالى :

سوق السيارات

1- شركة نيسان ، استحوذت على حصة سوقية 21% بإجمالى نحو 1624 مركبة .

2- شركة شيري في المرتبة الثانية بحصة سوقية 17% مسجلة بيع 1303 مركبة .

3- شركة هيونداي فى المركز الثالث بحصة بلغت 14% بنحو 1084 وحدة.

4- شركة سوزوكي في المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 12% بواقع 912 وحدة .

5- شركة إم جي في المركز الخامس بحصة قدرها 10% بإجمالى نحو 765 مركبة .

6- شركة كيا فى المرتبة السادسة بحصة سوقية 7% بإجمالى 570 مركبة .

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7- شركة تويوتا في المركز السابع بنسبة 4% محققة بيع 349 وحدة.

8- شركة بي واي دي فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 3% مسجلة نحو 254 سيارة .

9- شركة أوبل في المركز التاسع بنسبة 3% بواقع 210 مركبات.

10- شركة ستروين فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية 3% مسجلة نحو 200 سيارة .