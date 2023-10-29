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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 120 الف جنيه .. رينو ميجان 2010 بسوق المستعمل

رينو ميجان الهاتشباك
رينو ميجان الهاتشباك موديل 2010

يعتبر طراز السيارة ميجان من الشركة الفرنسية رينو ، هو احد اشهر الطرازات انتاج فى وطننا العربي وشمال افريقيا لما يتميز به من شكل سيدان سلسل وبسيط وايضا به الروح الرياضية .

رينو ميجان الهاتشباك موديل 2010

ولكن خلال عام 2010 ، طرح الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية رينو بمصر ، النسخة الهاتشباك للسيارة رينو ميجان وهى صناعة تركية ، ولكن تم طرحها حتى عام 2017 داخل السوق وبسبب ضعف نسب المبيعات تم ايقافها ، واصبحت تباع بعدد محدود داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة .

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ومن المعروف ان السيارة رينو ميجان الهاتشباك موديل 2010 ، تستمد قوتها من خلال محرك 4 سلندر1600 سي سي 16 صباب بقوة 110 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات ، و خزان وقود سعة 60 لتر ، و سرعة قصوى 180 كم في الساعة ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كم في 13.9 ثانية. 

رينو ميجان الهاتشباك موديل 2010

وتحتوى السيارة رينو ميجان الهاتشباك موديل 2010 ، على جنوط رياضية 16 بوصة وتكييف أوتوماتيك تاتش وزجاج كهرباء في الأمام والخلف ومرايا كهربائية الضم وحساسات للمطر وبلوتووث ومثبت سرعة ومحدد للسرعة وريموت كنترول وكمبيوتر للرحلات وفتحة سقف كهربائية، و مصابيح للضباب وحسساات ركن وفرش داخلي قماشي أو جلدي. 

رينو ميجان الهاتشباك موديل 2010

وتم تدعيم السيارة بوصلات RCA لتوصيل مشغلات الموسيقى الرقمية جميع طرازات ميجان هاتشباك الجديدة مزودة بأماكن تركيب وصلات لتسهيل توصيل أجهزة I Pod و I Phoneومشغلات الموسيقى الرقمية المتنوعة. كما يتيح لصندوق الامتعة العملى بسعة 372 لتر مساحة تخزين كبيرة كما يمكن بطى المقاعد الخلفية زيادة حيز الأمتعة عند الضرورة لتصل إلى 1150 لتر.

رينو ميجان الهاتشباك موديل 2010

وتضم السيارة رينو ميجان الهاتشباك موديل 2010 ، عدد من وسائل الامان من بينها فرامل ABS وعدد 2 ايرباج وفرامل EBD . 

رينو ميجان الهاتشباك موديل 2010

اما عن سعر السيارة رينو ميجان الهاتشباك موديل 2010 ، فعند انطلاقها للمرة الاولى عام 2010 كانت تباع بسعر 128 ، ولكن تباع الان بسوق السيارات المستعمل بسعر يتراوح من 400 الف جنيه وحتى 450 الف جنيه على حسب حالتها الفنية .

ميجان رينو ميجان الهاتشباك موديل 2010 رينو ميجان رينو ميجان الهاتشباك ميجان الهاتشباك موديل 2010

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