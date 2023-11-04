بدل زحمة المواصلات .. سيارة اسبانى بـ 50 ألف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا ، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

سيات ابيزا موديل 1992

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم بعد ارتفاع أسعارها .

و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت عدد من السيارات لفتت انظار الجميع بسبب سعرها المنخفض للغاية ، ومن بينها جاءت السيارة سيات ابيزا موديل 1992 ، والمعروفى بصانعها الاسبانى وقتها .

سيات ابيزا موديل 1992

احتوت بعض نسخ هذا الجيل من السيارة سيات ابيزا موديل 1992 على محرك 1000 سي سي 4 سلندر ذو سحب طبيعي للهواء بقوة 50 حصان، بينما تعمل نسخ أخرى بمحرك 1400 سي سي كانت قوته بحالة المصنع 59 حصان ، وتعمل معظم نسخ Ibiza بناقل حركة يدوي 5 سرعات.

وتنتمى السيارة سيات ابيزا موديل 1992، الي فئة السوبر ميني، و بنيت علي شاسيه السيارة seat ronda، و بنيت هذه السيارة بالتعاون مع porsche ما عدا المحرك سعة(900)سم لان فيات هي التي صممته، و تم الاعلان عنها بأنها تصميم ايطالي بمحركات المانية .

سيات ابيزا موديل 1992

واوضح صاحب الإعلان ان السيارة سيات ابيزا موديل 1992 ، تضم عدد من التجهيزات ، و فرش جلد، و ريموت كنترول ، و نوافذ كهربائية امامية، و نظام الصوت، و راديو كاسيت، و إنذار، وقفل مركزى للابواب .

سيات ابيزا موديل 1992

اما عن سعر السيارة سيات ابيزا موديل 1992 ، فياتى بمتوسط 50 الف جنيه على حسب حالة السيارة الفنية .