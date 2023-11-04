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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بدل زحمة المواصلات .. سيارة اسبانى بـ 50 ألف جنيه

سيات ابيزا موديل
سيات ابيزا موديل 1992

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا ، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

سيات ابيزا موديل 1992

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم بعد ارتفاع أسعارها .

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و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت عدد من السيارات لفتت انظار الجميع بسبب سعرها المنخفض للغاية ، ومن بينها جاءت السيارة سيات ابيزا موديل 1992 ، والمعروفى بصانعها الاسبانى وقتها .

سيات ابيزا موديل 1992

احتوت بعض نسخ هذا الجيل من السيارة سيات ابيزا موديل 1992 على محرك 1000 سي سي 4 سلندر ذو سحب طبيعي للهواء بقوة 50 حصان، بينما تعمل نسخ أخرى بمحرك 1400 سي سي كانت قوته بحالة المصنع 59 حصان ، وتعمل معظم نسخ Ibiza بناقل حركة يدوي 5 سرعات.

 

وتنتمى السيارة سيات ابيزا موديل 1992، الي فئة السوبر ميني، و بنيت علي شاسيه السيارة seat ronda، و بنيت هذه السيارة بالتعاون مع porsche ما عدا المحرك سعة(900)سم لان فيات هي التي صممته، و تم الاعلان عنها بأنها تصميم ايطالي بمحركات المانية .

سيات ابيزا موديل 1992

واوضح صاحب الإعلان ان السيارة سيات ابيزا موديل 1992 ، تضم عدد من التجهيزات ، و فرش جلد، و ريموت كنترول ، و نوافذ كهربائية امامية، و نظام الصوت، و راديو كاسيت، و إنذار، وقفل مركزى للابواب .

سيات ابيزا موديل 1992

اما عن سعر السيارة سيات ابيزا موديل 1992 ، فياتى بمتوسط 50 الف جنيه على حسب حالة السيارة الفنية .

السيارات المستعملة سيات ابيزا موديل 1992 سيات إبيزا ابيزا ابيزا موديل 1992

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