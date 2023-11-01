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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا.. احصل على سيارة رينو كادجار بخصم 70%

السيارة رينو كادجار
السيارة رينو كادجار موديل 2022

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.

السيارة رينو كادجار موديل 2022

وأكدت سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

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وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

السيارة رينو كادجار موديل 2022

وأضافت الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن بناء على موافقة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا .

 

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، على تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

 

وتأتى السيارة رينو كادجار موديل 2022 ، واحدة من أهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها إلى مصر واستيرادها.

السيارة رينو كادجار موديل 2022

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة رينو كادجار موديل 2022 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 6.236 دولار، أما الفئة المتوسطة 6.060 دولار ، وتاتى الفئة الأساسية بسعر 5.883 دولار .

 

وتستمد السيارة رينو كادجار موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلندر 1200 سي سي تيربو بقوة 130 حصانا وعزم دوران 205 نيوتن متر، ويتواجد ناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات دبل كلتش، ويمكن للسيارة التسارع إلى 100 كم في أكثر من 10 ثوانٍ. 

السيارة رينو كادجار موديل 2022

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة رينو كادجار موديل 2022، بطول السيارة 4.4 متر وعرضها 1.8 متر والارتفاع 1.6 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.6 متر.

 

وتأتى رينو كادجار موديل 2022 بجنوط رياضية تبدأ من 17 بوصة حتى 18 بوصة، مع مصابيح ضباب LED، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف بانوراما للفئات عالية التجهيز، بالاضافة إلى حساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب مكيف هواء، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة.

استيراد السيارات للمصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة استيراد السيارات استيراد سيارات المصريين بالخارج رينو كادجار موديل 2022 رينو كادجار كادجار موديل 2022 رينو

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