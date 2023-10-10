ام جي HS موديل 2022 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

تمكنت شركة ام جي من تحقيق شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، لما تقدمه من اصدارات متنوعة، سواء كانت من ناحية التصميم الخارجي أو التجهيزات، أومن خلال خطط الأسعار والفئات المطروحة.

ولعل من أبرز الإصدارات التي تقدمها ام جي في مصر، هي النسخة HS والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تباع بسعر رسمي يتراوح بين 1,149,990 جنيه و1,189,990 جنيه لموديلات 2022، دون حساب قيمة الاوفر برايس الغير رسمية والتي يفرضها بعض التجار والموزعين خلال الفترة الاخيرة.

ام جي HS

بينما ظهرت السيارة ام جي HS موديل 2022 فئة Luxury Brown Interior، للبيع في مصر عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا الشأن الكترونيًا، وهي في حالة الزيرو، بعد أن قطعت مسافة اجمالية قدرها 200 كم فقط، وبسعر اجمالي يصل إلى مليون و325 الف جنيه، علمًا أن السعر الرسمي لهذه الفئة يبلغ مليون 1.159.990 جنيه، وهذا يعني وصول الاوفر برايس إلى 165 الف جنيه.

ام جي HS

ابرز المواصفات الفنية للسيارة ام جي HS

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

سعة 1500 سي سي تيربو.

قوة 169 حصان.

عزم دوران 250 نيوتن متر.

تسارع من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال 9.82 ثانية.

ناقل حركة أوتوماتيك.

دفع أمامي.

7 غيار.

سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.