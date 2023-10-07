شيفروليه اوبترا 2023 "كسر زيرو" للبيع بهذا السعر

ظهرت السيارة شيفروليه اوبترا 2023 للبيع على الانترنت تحت مسمى "كسر الزيرو"، حيث تمتعت بالعديد من الكماليات، بالاضافة إلى ترخيص ساري، وعدد كيلومترات لا يتعدى الـ 2000 كيلومتر، إلى جانب حالتها الخارجية والداخلية والتي تحمل مفهوم الفبريقا بالكامل.

وجاءت السيارة شيفروليه اوبترا 2023 بطلاء خارجي باللون الازرق، مع مصابيح امامية قياسية حادة الشكل، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، وشبكة باللون الاسود متعددة المقاطع الهوائية، وجنوط رياضية فضية اللون، وفتحة سقف كهربائية.

شيفروليه اوبترا 2023

وتضم السيارة شيفروليه اوبترا 2023 مكيف هواء يدوي، مرايات جانبية كهربائية، ريموت كنترول، سنتر لوك، انذار، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج خلفي ملون، نظام صوتي ترفيهي مع مدخل aux و usb، ونظام التحكم في الطاره، وبلوتوث.

شيفروليه اوبترا 2023

وحصلت السيارة شيفروليه اوبترا 2023 على نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن، ووسائد هوائية أمامية بعدد 2 airbags، وفرامل مانعة للانغلاق abs، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd، بالاضافة إلى مقصورة رحبة، ومسند لليد، مع امكان للتخزين الداخلية.

شيفروليه اوبترا 2023

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه اوبترا 2023

محرك 1500 سي سي.

4 سلندر.

ناقل حركة أوتوماتيك.

6 غيار.

شيفروليه اوبترا 2023

دفع أمامي.

قوة اجمالية 110 حصان.

146 نيوتن متر من عزم الدوران.

تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 13.2 ثانية.

سعر السيارة شيفروليه اوبترا 2023 "كسر زيرو"

تباع السيارة شيفروليه اوبترا 2023 تحت مسمى "كسر الزيرو" عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بقيمة قدرها 665 الف جنيه، علمًا ان السعر الرسمي للسيارة يبلغ 541.500 جنيه، اي بـ"اوفر برايس" يصل إلى 125 الف جنيه.