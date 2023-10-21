الأسعار الجديدة لـ أم جي RX5 PLUS في مصر

شهدت السيارة ام جي RX5 PLUS موديل 2023، زيادة سعرية من جديد عن جميع الفئات المطروحة في السوق المصري، بلغت 70 الف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من احدث الاصدارات التي تقدمها MG في مصر، والتي يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من مليون و270 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة ام جي RX5 PLUS موديل 2023 في مصر

ام جي RX5 PLUS موديل 2023

مواصفات وتجهيزات ام جي RX5 PLUS موديل 2023

جنوط رياضية 18 بوصة.

مصابيح نهارية LED.

اضاءة أمامية وخلفية LED.

عجلة قيادة تدعم اوامر التحكم.

محدد سرعة.

بصمة.

فرامل يد كهربائية.

ام جي RX5 PLUS موديل 2023

مكيف هواء اوتوماتيك.

فتحة سقف بانوراما.

حساسات ركن وكاميرا.

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

زر تشغيل المحرك وايقافه.

ام جي RX5 PLUS موديل 2023

ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

محرك رباعي الاسطوانات.

4 سلندر تيربو 1500 سي سي.

قوة 169 حصان.

عزم دوران 250 نيوتن متر.

زمن تسارع 9.8 ثانية وصولاً من 0 لسرعة 100 كم/ساعة.

ام جي RX5 PLUS موديل 2023

سعر ام جي RX5 PLUS موديل 2023 بعد الزيادات الجديدة بالسوق المصري

الفئة الاولى Comfort ام جي RX5 PLUS موديل 2023 بسعر مليون و270 الف جنيه بدلاً من مليون و200 الف جنيه.

الفئة الثانية Luxury ام جي RX5 PLUS موديل 2023 بسعر مليون و320 الف جنيه بدلاً من مليون و250 الف جنيه.