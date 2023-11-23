كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

تعتبر السيارة كيا سبورتاج، من أشهر إصدارات الـ SUV التي تحمل شعار الشركة الكورية الجنوبية في مصر، نسبة إلى انتمائها لعائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى اجيالها المتنوعة والتي حققت شعبية كبيرة، يرجع إلى الاعتمادية والمساحة الرحبة، وارتفاعها المناسب، بالاضافة إلى تجهيزات كل فئة.

وظهرت السيارة كيا سبورتاج 2023 بحالة "كسر الزيرو" على الانترنت، بواسطة احدى الصفحات الشهيرة المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث تقدم السيارة برخصة عام، مع حالة الفبريقا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انتمائها لطرازات الفئة الاولى LX.

كيا سبورتاج 2023

تضم هذه الفئة تجهيزات تتضمن، مكيف هواء، عجلة قيادة باور ومتعددة الوظائف، فرامل يد الكترونية، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، منفذ للطاقة، مرايا جانبية كهربائية التحكم، وسائد هوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، ونظام الثبات الالكتروني ESP، إلى جانب مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وانذار مانع للسرقة.

كيا سبورتاج 2023

وتستمد السيارة كيا سبورتاج 2023 قوتها من محرك تيربو سعة 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات، يستطيع ضخ 180 حصانا، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

كيا سبورتاج 2023

أبعاد السيارة كيا سبورتاج 2023

طول 4515 مم.

عرض 1865 مم.

ارتفاع 1650 مم.

كيا سبورتاج 2023

سعر كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو"

وتقدم السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة قدرها مليون و650 الف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي لهذه الفئة نحو مليون و519.900 جنيه وتحت موديل 2024، أي بفارق يبلغ 130 الف جنيه.