عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

كيا سبورتاج 2023
كيا سبورتاج 2023

تعتبر السيارة كيا سبورتاج، من أشهر إصدارات الـ SUV التي تحمل شعار الشركة الكورية الجنوبية في مصر، نسبة إلى انتمائها لعائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى اجيالها المتنوعة والتي حققت شعبية كبيرة، يرجع إلى الاعتمادية والمساحة الرحبة، وارتفاعها المناسب، بالاضافة إلى تجهيزات كل فئة.

هيونداي النترا HD "كسر زيرو" HIGHLINE .. للبيع بهذا السعر

سوزوكي ديزاير "أعلى فئة أوتوماتيك" كسر زيرو .. اعرف سعرها

ام جي 5 "كسر زيرو" أول فئة أوتوماتيك .. اعرف بكام

هيونداي توسان موديل 2022 كسر زيرو.. للبيع بهذا السعر

وظهرت السيارة كيا سبورتاج 2023 بحالة "كسر الزيرو" على الانترنت، بواسطة احدى الصفحات الشهيرة المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث تقدم السيارة برخصة عام، مع حالة الفبريقا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انتمائها لطرازات الفئة الاولى LX.

كيا سبورتاج 2023 

تضم هذه الفئة تجهيزات تتضمن، مكيف هواء، عجلة قيادة باور ومتعددة الوظائف، فرامل يد الكترونية، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، منفذ للطاقة، مرايا جانبية كهربائية التحكم، وسائد هوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، ونظام الثبات الالكتروني ESP، إلى جانب مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وانذار مانع للسرقة.

كيا سبورتاج 2023 

وتستمد السيارة كيا سبورتاج 2023 قوتها من محرك تيربو سعة 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات، يستطيع ضخ 180 حصانا، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

كيا سبورتاج 2023 

أبعاد السيارة كيا سبورتاج 2023

 

  • طول 4515 مم.
  • عرض 1865 مم.
  • ارتفاع 1650 مم.
كيا سبورتاج 2023 

سعر كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" 

 

وتقدم السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة قدرها مليون و650 الف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي لهذه الفئة نحو مليون و519.900 جنيه وتحت موديل 2024، أي بفارق يبلغ 130 الف جنيه.

كيا سبورتاج تقنية الفيديو كسر الزيرو كيا سبورتاج 2023 سعر كيا سبورتاج 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

عرضين من السعودية .. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

بالأسعار الجديدة.. أرخص سيارة "زيرو" تقدمها ميتسوبيشي في مصر

بعد الأسعار الجديدة.. أغلى سيارة تقدمها ستروين في مصر

سعر فولكس فاجن "جولف" 2024 في مصر .. صور

شيري تكشف عن أحدث سيارة رياضية وبأسعار لا تصدق .. صور

الأسعار الجديدة لـ فولكس فاجن "تيجوان" 2024 في مصر

هيونداي النترا HD "كسر زيرو" HIGHLINE .. للبيع بهذا السعر

سبورتاج في الصدارة.. أكثر 5 سيارات SUV مبيعاً في مصر

اشتري تويوتا كورولا بـ 200 الف جنيه فقط

ترشيحاتنا

محملة بمساعدات إنسانية وصحية واجتماعية.. الجامعة العربية تطلق قافلة كبرى لإغاثة غزة

قيادي بحركة فتح: استفزاز مشاعر الفلسطينيين في الضفة وراء انفجار 7 أكتوبر

بشهادة أمريكا| 38 عالماً من جامعة مصرية واحدة ضمن الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم.. تفاصيل

الهلال الأحمر الفلسطيني: معبر رفح شريان الحياة من مصر الشقيقة .. فيديو

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

مثيرة للجدل دايما.. شاهد رانيا يوسف تشعل الفيسبوك

طريقة عمل الذرة المحمصة اللذيذة للأطفال

اكتشاف خالد يوسف.. ممثلة تثير الجدل أمام الأهرامات

فيديو

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

سيارة اصطدمت به.. تفاصيل سقوط كوبري أحمد عرابي بالمهندسين /فيديو جراف

بيع العقارات بالدولار | مبادرة حكومية للمصريين بالخارج والأجانب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ