سوزوكي ديزاير "أعلى فئة أوتوماتيك" كسر زيرو .. اعرف سعرها

ظهرت السيارة سوزوكي ديزاير للبيع عبر الانترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث تباع بحالة كسر الزيرو، بعد قطعها مسافة إجمالية تقدر بـ6000 كيلومتر، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

وتأتي السيارة سوزوكي ديزاير بموديل 2022، وتضم باقة من التجهيزات الشاملة لانتمائها لطرازات اعلى فئة، حيث تشمل حساسات ركن خلفية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، شاشة، مثبت سرعة، قفل مركزي للابواب، انذار مانع للسرقة، جنوط، مكيف هواء، عجلة قيادة باور ومتعدد الوظائف.

سوزوكي ديزاير

وتحتوي السيارة سوزوكي ديزاير على فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية بعدد 2 للمقاعد الامامية، نظام صوتي ترفيهي، مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، مع مقدمة ذات مصابيح حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود.

سوزوكي ديزاير

وتأتي السيارة سوزوكي ديزاير بتجهيزات فنية تتضمن، ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 5 غيار، ومحرك 1200 سي سي، يستطيع ضخ 85 حصانا، و113 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة.

سوزوكي ديزاير

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها النسخة سوزوكي ديزاير، يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 13.2 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 5.5 لتر/100 كيلومتر.

سوزوكي ديزاير

اسعار السيارة سوزوكي ديزاير "كسر زيرو" موديل 2022

تباع السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 بحالة "كسر الزيرو" عبر الانترنت بسعر 720 ألف جنيه.