اركب بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية "كسر زيرو".. بهذا السعر

ظهرت السيارة بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية للبيع عبر الإنترنت، بواسطة أحد الصفحات المتخصصة في هذا المجال إلكترونيًا، وذلك تحت موديلات 2023، وبحالة كسر الزيرو، بعض أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 4000 كيلومتر فقط، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.
تأتي السيارة بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية بقاعدة عجلات طولها 2720 مم، وبأبعاد خارجية بلغت 4455 مم للطول الكلي، و1875 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1615 مم، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق.
وتحتوي السيارة بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية على مصابيح أمامية حادة الشكل، واضاءة نهارية، مع تقنية LED LIGHT، ووجود سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، واقطاب ثنائية على جانبية السقف، مع مفهوم رباعي الابواب ومساحة تخزين خلفية.
وتضم السيارة بي واي دي YUAN PLUS فتحة سقف بانوراما، وفرامل مانعة للانغلاق، وحساسات ركن، مع كاميرا 360 درجة، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعدة والملاحة، فرامل تلقائية في حالات الخطر، متابعة النقاط العمياء، التحذير عند مغادرة المسارات، والتعرف على العلامات المرورية.
وتتمتع السيارة بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية بحزمة من ادوات الحماية، ونظام صوتي ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات، وزر بدء التشغيل، مع بصمة الدخول، وميكف هواء أوتوماتيكي، وتأتي السيارة بقدرات فنية تتضمن محرك بقوة 150 كيلووات، و310 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في مدة تستغرق 7.3 ثانية.
سعر السيارة بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية
طرحت السيارة بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية للبيع عبر الانترنت بقيمة قدرها مليون و550 الف جنيه.