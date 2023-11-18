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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية "كسر زيرو".. بهذا السعر

بي واي دي YUAN PLUS
بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية

ظهرت السيارة بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية للبيع عبر الإنترنت، بواسطة أحد الصفحات المتخصصة في هذا المجال إلكترونيًا، وذلك تحت موديلات 2023، وبحالة كسر الزيرو، بعض أن خاضت مسافة إجمالية قدرها 4000 كيلومتر فقط، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

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بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية

تأتي السيارة بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية بقاعدة عجلات طولها 2720 مم، وبأبعاد خارجية بلغت 4455 مم للطول الكلي، و1875 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1615 مم، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق.

وتحتوي السيارة بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية على مصابيح أمامية حادة الشكل، واضاءة نهارية، مع تقنية LED LIGHT، ووجود سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، واقطاب ثنائية على جانبية السقف، مع مفهوم رباعي الابواب ومساحة تخزين خلفية.

بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية

وتضم السيارة بي واي دي YUAN PLUS فتحة سقف بانوراما، وفرامل مانعة للانغلاق، وحساسات ركن، مع كاميرا 360 درجة، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعدة والملاحة، فرامل تلقائية في حالات الخطر، متابعة النقاط العمياء، التحذير عند مغادرة المسارات، والتعرف على العلامات المرورية.

بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية

وتتمتع السيارة بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية بحزمة من ادوات الحماية، ونظام صوتي ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات، وزر بدء التشغيل، مع بصمة الدخول، وميكف هواء أوتوماتيكي، وتأتي السيارة بقدرات فنية تتضمن محرك بقوة 150 كيلووات، و310 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في مدة تستغرق 7.3 ثانية.

بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية

سعر السيارة بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية

طرحت السيارة بي واي دي YUAN PLUS الكهربائية للبيع عبر الانترنت بقيمة قدرها مليون و550 الف جنيه.

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