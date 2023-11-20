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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكي SX4 موديل 2016 "أوتوماتيك" .. كم سعرها ؟

سوزوكي SX4 موديل
سوزوكي SX4 موديل 2016

استطاعت شركة سوزوكي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، أن تقدم العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، بالاضافة إلى تحقيق شعبية كبيرة، حيث تتنوع اصداراتها من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميم الهيكلي بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام.

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ويحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على الكثير من سيارات سوزوكي المطروحة للبيع، ومنها النسخة SX4 موديل 2016، والتي ظهرت عبر احد المواقع المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث تم طرحها وهي بحالة خارجية مميزة، مع حالة الفبريكا من الداخل، وعداد كيلومترات قطع مسافة قدرها 129 الف كم.

سوزوكي SX4 موديل 2016 

وتضم السيارة سوزوكي SX4 موديل 2016 باقة من التجهيزات ومنها، توافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، مشغل اسطوانات، انذار مانع للسرقة، ريموت كنترول للتحكم في فتح وغلق السيارة ومساحة التخزين الخلفية.

سوزوكي SX4 موديل 2016 

وتحتوي سوزوكي SX4 موديل 2016 على مصابيح ضباب، ومصابيح أمامية حادة، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الفضي، و4 جنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

سوزوكي SX4 موديل 2016 

وتأتي السيارة بمقاعد من الجلد، مع طلاء خارجي باللون الاسود، وتتمتع السيارة بوجود ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، ومحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 120 حصانا، ووجود فرامل مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية للحماية.

 

سعر السيارة سوزوكي SX4 موديل 2016 

 

ظهرت السيارة SX4 موديل 2016 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع عبر الانترنت، بقيمة غير نهائية قدرها 470 الف جنيه.

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