موفرة للوقود وبأرخص سعر في مصر.. تعرف على هذه السيارة

يرغب الكثير في اتخاذ خطوة شراء سيارة جديدة وبسعر مناسب، وسط تنوع الخيارات المقدمة بالسوق المصري، سواء من ناحية التصميمات الهيكلية بين السيدان والرياضية والهاتشباك، أو بين القدرات الفنية والتجهيزات، بالاضافة إلى عامل السعر ايضا والذي يشكل اهمية كبيرة.
وتعتبر السيارة سوزوكي سيلاريو 2022 واحدة من ارخص السيارات المطروحة في مصر، والتي يبدأ سعرها الرسمي من 399.900 جنيه، وتعد من اشهر الطرازات الموفرة في الوقود المقدمة في مصر، حيث تستهلك قرابة الـ 4 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.
القدرات الفنية للسيارة سوزوكي سيلاريو
تستخدم السيارة سوزوكي سيلاريو ناقل سرعات خماسي النقلات، واخر أوتوماتيكي الاداء، وذلك بحسب الفئات المطروحة محليًا، جيمعهم يعتمد على تقنية الدفع الامامي للعجلات، مقترن بمحرك 1000 سي سي، بقوة اجمالية 65 حصان، و89 نيوتن متر من عزم الدوران.
تجهيزات السيارة سوزوكي سيلاريو
- وسائد هوائية بعدد 2.
- فرامل ABS.
- برنامج الثبات الالكتروني.
- مساعدة خوض المرتفعات.
- مستشعرات ركن خلفية.
- مرايات جانبية كهربائية.
- زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم.
- نظام إيموبليزر ضد السرقة.
- أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX.
- مكيف هواء.
- نظام ترفيهي صوتي.
- زر تشغيل وايقاف المحرك.
- عجلة قيادة متعددة الوظائف.
- جنوط 15 بوصة.
- بلوتوث.
- مدخل USB.
- مرايه داخلية ذاتية التعتيم.
سعر السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 في مصر
- الفئة الاولى مانيوال موديل 2022 بقيمة 399.900 جنيه.
- الفئة الثانية مانيوال موديل 2022 بقيمة 409.900 جنيه.
- الفئة الثالثة مانيوال موديل 2022 بقيمة 419.900 جنيه.
- الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2022 بقيمة 489.900 جنيه.