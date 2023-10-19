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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موفرة للوقود وبأرخص سعر في مصر.. تعرف على هذه السيارة

سيارة سوزوكي سيلاريو
سيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022

يرغب الكثير في اتخاذ خطوة شراء سيارة جديدة وبسعر مناسب، وسط تنوع الخيارات المقدمة بالسوق المصري، سواء من ناحية التصميمات الهيكلية بين السيدان والرياضية والهاتشباك، أو بين القدرات الفنية والتجهيزات، بالاضافة إلى عامل السعر ايضا والذي يشكل اهمية كبيرة.

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وتعتبر السيارة سوزوكي سيلاريو 2022 واحدة من ارخص السيارات المطروحة في مصر، والتي يبدأ سعرها الرسمي من 399.900 جنيه، وتعد من اشهر الطرازات الموفرة في الوقود المقدمة في مصر، حيث تستهلك قرابة الـ 4 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

سيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي سيلاريو 

 

تستخدم السيارة سوزوكي سيلاريو ناقل سرعات خماسي النقلات، واخر أوتوماتيكي الاداء، وذلك بحسب الفئات المطروحة محليًا، جيمعهم يعتمد على تقنية الدفع الامامي للعجلات، مقترن بمحرك 1000 سي سي، بقوة اجمالية 65 حصان، و89 نيوتن متر من عزم الدوران.

سيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 

تجهيزات السيارة سوزوكي سيلاريو

 

  • وسائد هوائية بعدد 2.
  • فرامل ABS.
  • برنامج الثبات الالكتروني.
  • مساعدة خوض المرتفعات.
  • مستشعرات ركن خلفية.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم.
سيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 
  • نظام إيموبليزر ضد السرقة.
  • أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX.
  • مكيف هواء.
  • نظام ترفيهي صوتي.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • جنوط 15 بوصة.
  • بلوتوث.
  • مدخل USB.
  • مرايه داخلية ذاتية التعتيم.
سيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 

سعر السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 في مصر 

 

  • الفئة الاولى مانيوال موديل 2022 بقيمة 399.900 جنيه.
  • الفئة الثانية مانيوال موديل 2022 بقيمة 409.900 جنيه.
  • الفئة الثالثة مانيوال موديل 2022 بقيمة 419.900 جنيه.
  • الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2022 بقيمة 489.900 جنيه.
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