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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سعر لـ شيري أريزو 5 موديل 2023.. كيف تحصل عليها؟

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023

تعتبر السيارة شيري اريزو 5، واحدة من ارخص الاصدارات التي تقدمها العلامة التجارية الصينية في السوق المحلي، ويمكن الحصول على هذه السيارة بقيمة سعرية اقل داخل مبادرة الاحلال، حيث يتم طرحها عبر تصميم السيدان الشهير وبسعر مناسب.

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ويقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة شيري اريزو 5 وسعرها في مبادرة احلال السيارات

 شيري اريزو 5 موديل 2023

تضم شيري اريزو 5 زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم، بالاضافة إلى سنتر لوك، وريموت للتحكم، مع مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، ومكيف هواء، وبلوتوث، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن.

 شيري اريزو 5 موديل 2023

وتحتوي السيارة على كاميرا خلفية، حساسات ركن، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل، نظام الثبات الالكتروني ESP، مع برنامج التوزان عند خوض المرتفعات.

 شيري اريزو 5 موديل 2023

تستهلك السيارة شيري اريزو 5 نسبة من الوقود قدرها 7 لترات لكل 100 كم، بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 11.5 ثانية، حيث تستخدم ناقل سرعات اوتوماتيك 6 غيار CVT، ومحرك 1500 سي سي، مع 141 نيوتن متر من عزم الدوران، وقوة اجمالية 114 حصان.

 شيري اريزو 5 موديل 2023

ارخص سعر لـ شيري اريزو 5 موديل 2023

 

يبلغ سعر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 داخل مبادرة الاحلال نحو 500.720 جنيه.

شيري أريزو شيرى اريزو 5 مبادرة إحلال السيارات ارخص سعر شيري اريزو 5 موديل 2023

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